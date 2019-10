Questo weekend 26-27 ottobre ritorna il Made in Cuneo - Autumn edition. 14 artisti cuneesi esporranno la loro creatività, le loro idee , i loro progetti nei locale del ping - pensare in Granda , il coworking di Cuneo sito in piazza forio Boario.

L'esposizione sarà aperta da sabato 26 ottobre alle 14 alle 20 a domenica 27 Ottobre dalle 10 alle 19.