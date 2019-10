Saluzzo, sabato e domenica: due mostre e un caffè omaggio

Visitando (sabato o domenica) la mostra “Berlino 1989. La Storia in istantanea” , nella ex fabbrica Bertoni in via Griselda, dove le fotografie di Mario Laporta, giornalista, fotoreporter raccontano la caduta del Muro quel 9 novembre, a trent’anni dall’accadimento, si avrà la riduzione di 2 euro sul biglietto d’ingresso alla mostra in Castiglia “Dentro il disegno”.

Qui l’esposizione firmata dal critico d’arte internazionale Lóránd Hegyi, raccoglie 250 opere di 33 artisti di vari paesi del mondo, di diversa cultura ed età, per raccontare la varietà dell’esistenza umana.

Il pacchetto dà diritto ad un caffè omaggio al Tastè Bistrot , sotto il porticato dell’antico palazzo comunale in Salita al Castello, 26.

Dentro il Disegno è aperta fino al 31 ottobre: lunedì-giovedì-venerdì-sabato 10-13/14-18; domenica 10- 13/14-19. Dal 1 novembre al 1 dicembre: domenica e festivi 10-13/14-18.

Sabato 2 novembre 10-13/14-18 Biglietti: 5 euro. “Berlino 1989. La Storia in istantanea” è aperta sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito.