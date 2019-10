Ultimi post al Teatro del Marchesato per la “cura” del dottor Knock

Ultimi posti disponibili alle ultime due repliche di “Knock – Il trionfo della Medicina”, al teatro del Marchesato di piazza Vineis 11, stasera venerdì 25 e domani sabato 26 ottobre alle 21.

La commedia, che ha portato a casa nelle precedenti rappresentazioni un bel successo di pubblico e risate, sarà poi a Cuneo al teatro Toselli, sabato 9 novembre per festeggiare i 20 dell’associazione dell’Associazione "Donna per Donna" e per sostenerne il service: l’acquisto per la Breast Unit dell’Ospedale cuneese di un macchinario che permette di prevenire la perdita dei capelli durante la chemioterapia. Si tratta di un sistema di “caschi” refrigeranti non ancora in dotazione nessun ospedale della Granda.

La commedia brillante, tratta dall’opera di Jules Romain è riproposta al Tdm con la regia di Mauro Bocci attuale presidente dell’associazione teatrale, medico odontoiatria nella vita professionale, nella pièce attore principale nei panni del rampante dottor Knock.

L'azione è ambientata nei primi decenni del ‘900, a Saint Maurice, un piccolo paese della provincia francese, racconta il regista: "Il dottor Parpalaid ha deciso di terminare la sua carriera a Lione e cede la condotta al più giovane dottor Knock. Parpalaid lascia nelle mani di Knock una popolazione semplice e robusta, propensa a recarsi dal medico per i reumatismi o per una bronchite come voi vi rechereste dal parroco per far piovere.

Fatto sconcertante per chi, come il dottor Knock, sente la missione di diffondere lo spirito medico e si è laureato discutendo la propria tesi su “I pretesi stati di salute - sottotitolo: Coloro che si credono sani sono malati che non sanno di esserlo” .

In pochi mesi la comunità di S. Maurice e di tutto il contado viene percorsa da uno spirito nuovo e quando Parpalaid torna in paese per riscuotere la rata concordata trova che la locanda ha tutte le camere occupate da forestieri che hanno sentito parlare del dottor Knock e sono venuti, anche da lontano, per farsi visitare.

Cosa è successo? E’ il “metodo” del dottor Knock.

In scena la Compagnia del teatro del Marchesato

Info e prenotazioni al numero: 3336979063 da lunedì al sabato ( 8,30-12,30)-(15,30-20,30).