Cosa ci dicono le stelle: oroscopo di Corinne dal 25 ottobre all'1 novembre

ARIETE: Le birichinate di Marte opposto al Sole potrebbero farsi sentire per mezzo di intoppi, guizzi di controproducente impulsività, stupori dinanzi a persone o situazioni destabilizzanti, corrucci per congiunti od anzianotti, tendenza ad andare a cercare il pelo nell’uovo o sorpresine non propriamente carine. Bene invece per chi anela ottimizzare uno specifico campo ed ampliare i propri orizzonti. Le donne incinta si guardino da strapazzi! Quattrini da riscuotere e reclamare.

TORO: Confidate in un periodo discretamente clemente malgrado nel corso della corrente movimentata settimana vi capiti di scattare per inezie, trattare con esseri testoni o indigesti, ricevere comunicati strampalati, posticipare un appuntamento, sopperire a dei versamenti o preoccuparvi eccessivamente per un qualcosa che invece si risolverà. Una visita, tavolata, bicchierata, ritrovo o quattro ciance in compagnia, nel week end, vi ritempreranno. Occhio alle infreddature!

GEMELLI: Giorni intensi vi attendono al varco al punto di giungere a sera stanchi e stressati con una gran voglia di pisolare ma, volenti o nolenti, non potete mollare il tiro considerate le responsabilità e le incombenze quotidiane a cui sopperire così come un paio di contrattempi innervosiranno oppure dovrete prendere una decisione spettante voi o familiari. Attenti comunque a non strafare e tenete sotto stretta vigilanza sia la salute che le valute. Sabato birichino e curiosino.

CANCRO: Incasinati ed indaffarati con mille cose a cui pensare tribolerete ad organizzarvi adeguatamente al punto di venir rimproverati da chi anelerebbe avervi più accanto. In sovrappiù la quadratura di Marte può arrecare qualche imprevisto costringente a rallentare il passo o favorire dei disturbi su base emotiva o stagionali. Attenti a non commettere errori nei conteggi e a non peccare di distrazione con conseguente rischio di smarrire documenti od oggetti!

LEONE: Gli appartenenti al I° o II° decano tenderanno a mettere talmente tanta carne al fuoco dal bruciare le tappe restando, alla fin fine, con un pugno di mosche in mano. Fate le cose con calma, non cascate preda dell’ansia, fatevi rispettare all’interno di un habitat pressante, dedicate delle orette a voi stessi e alle vostre intime necessità, variate look e pungolate un’amica con la quale vi trovate divinamente bene. Supererete altresì una prova o scamperete un guaio.

VERGINE: La forma non è perfetta e a tal malessere interiore contribuiscono un fracco di contesti atti a preoccupare però siate positivi partendo dal presupposto che il male non vien mai solo per nuocere… anzi da un’esperienza ne trarrete saggezza e la consapevolezza che la vita ha ancora parecchio da donarvi! Non da escludere contatti con personaggi tornanti utili, delle richieste accolte, una soddisfazione squisitamente personale, un malinteso occasionale, un acciacco da curare.

BILANCIA: Sta per scoccare l’ora della riscossa e se passati attraverso il vaglio di dubbi o peripezie vi riscatterete riacquistando ilarità e una buona dose di energia. Con Marte in poppa infatti non avrete di che lamentarvi, chiuderete un annoso capitolo e riprenderete in mano le redini di una significativa questione. Non trascurate delle amicizie valevoli cancellando dalla lista quelle opportunistiche e godetevi in santa pace questo fine ottobre alla faccia di tutto e di tutti!

SCORPIONE: State forse aspettando un segno dalla sorte affinché le faccende vadano dritte e non più storte? Ebbene questo segno lo avrete quasi come se miracolosamente si aprissero varchi di miglioramento in ciò che turbava o seccava permettendo di guardare al domani più fiduciosamente. Non penalizzate una conoscente per aver sbagliato nei vostri confronti e provate ad accordargli ancora fiducia: stavolta non vi deluderà e siate prudenti sulla strada specie in prossimità di incroci!

SAGITTARIO: Non è che abbiate sentito un granché gli effetti di Giove e adesso, giunti quasi a fine anno, non vi resta che fare il bilancio di ciò che va cambiato o modificato affinché la vostra esistenza pigli una forma migliore e diversa. Il settore economico additerà dei timori considerate le erogazioni a cui sopperire ma un appoggio provvidenziale risolleverà il morale mentre in amore sta a voi capire chi val la pena tenere o eliminare. Propensione ad infiammazioni al basso ventre o intestinali.

CAPRICORNO: Di stolti il mondo abbonda e guarda caso succederà proprio a voi di testarne la veridicità…Un asinello ragliante e un’ochetta starnazzante turberanno la quiete ma a tal riguardo fate orecchie da mercante, passate, guardate ed ignorate: tanto ogni nodo torna sempre al pettine… Degli ulteriori fastidi potrebbero provenire da acciacchi vari, degli sbuffi intermittenti, delle iniquità pecuniarie o delle incavolature possenti pur se saltuarie. Domenica mangereccia o godereccia.

ACQUARIO: L’accettazione di se stessi è fondamentale al fine di tagliare qualsiasi traguardo, sia esso operativo o sentimentale ragion per cui mostrate la vostra vera personalità e se agli altri non piace pazienza: l’importante sarà dire ciò che pensate e non farvi calpestare! L’arrivo di un messaggio, una chiamata o una novella riempirà il cuore di gioia pur scombussolandovi un pochino specie se non ve l’aspettavate. In concomitanza un desiderio si materializzerà.

PESCI: Se non ingigantite i minuti ostacoli di comune amministrazione intralcianti il cammino godrete di favoritismi sia terreni che astrali riuscendo a strappare consensi fino a tempo addietro negati. Non date altresì bado ad una personcina lunatica e peperina ma fondamentalmente buona e pronta a darvi una mano quantunque ne aveste bisogno. In ambito affettivo o familiare un guizzo di maretta scuoterà le silenti acque ma poi tutto si accomoderà. Raffreddori in agguato.