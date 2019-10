Regione Piemonte, Cirio e Rosso portano al macero 29 leggi da abrogare (VIDEO)

Un gesto simbolico, che arriva ad un mese dall'approvazione da parte della giunta del primo disegno di legge regionale, che prevede come per ogni nuova norma ne debba essere abrogata una già esistente.

Sono 29 le leggi che questa mattina il governatore Alberto Cirio e l'assessore regionale alla semplificazione Roberto Rosso hanno portato al macero, presso il centro di riciclo Cartesio in strada Lanzo a Torino.

"Quando ci siamo insediati - commenta Rosso - avevamo 916 leggi, oggi ne abbiamo abbattute 29 e siamo così sotto la soglia delle 900. Si tratta di norme non più attive o non più finanziate, superate da disposizioni più recenti eppure mai abrogate nel frattempo. Inizia così un percorso di razionalizzazione che vedrà una nuova rottamazione ogni sei mesi: il nostro obiettivo entro fine legislatura è dimezzarle, arrivando a cinquecento", ha concluso l'esponente della giunta Cirio.

Le leggi che verranno cancellate sono 9 in materia di Turismo, 4 di Programmazione, uno ciascuno per Enti Locali e Agricoltura e 14 in materia di Bilancio.