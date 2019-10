Qualità-prezzo insuperabili anche ad Halloween, al Wellington di Paesana

Un menù – sarebbe strano se così non fosse – goloso ed abbondante.

Servito ad un prezzo – sarebbe strano se così non fosse – incredibilmente concorrenziale, nel tradizionale solco che fa del rapporto qualità-prezzo uno dei capisaldi del locale.

Così il ristorante-pizzeria Wellington di Via Reinaud 20 a Paesana festeggerà - la sera di giovedì 31 ottobre – Halloween, la ricorrenza di origine celtica che nel XX secolo ha assunto negli Stati Uniti le forme spiccatamente macabre e commerciali con cui è divenuta nota, diffondendosi in molti Paesi del mondo nelle sue più svariate forme: dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini, che girano di casa in casa recitando la formula ricattatoria del trick-or-treat (dolcetto o scherzetto, in italiano).

Due i menù messi a disposizione dal Wellington.

L’uno da 18 euro: Girello al punto rosa con salsa tonnata, Tortino di zucchine con fonduta di toma di Viso; Tagliolini porro e salsiccia; Spalla al forno alla birra con patate al rosmarino al forno; Sbriciolata di nocciole e crema gianduia; ¼ di vino o bibita e 1/2 d’acqua

L’altro da 8 euro: Gnocchetti al pomodoro; Milanese di pollo con patatine fritte; Gelato; Bibita e ½ d’acqua.

Dalle ore 21 la serata sarà animata dai ritmi di DJ Kamillo.

Informazioni e prenotazioni al numero 377.3598255.