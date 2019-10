A Roma con l'INAPP anche la Scuola Forestale di Ormea

In questo autunno 2019 è in corso il “Forest4life” per i neo diplomati, un’altra importante novità; gli ex studenti e le ex studentesse partecipanti si trovano a Praga per un periodo di oltre tre mesi e si stanno occupando di gestione del verde urbano e di ricerca in ambito agro – forestale.

“ Da sette anni organizziamo e gestiamo, in collaborazione con la ‘no profit Fortes Impresa Sociale’, il progetto ‘Forest4life’. Si tratta di un’attività impegnativa ma i risultati sono stati buoni. Decine di nostri studenti e delle altre scuole forestali italiane hanno potuto usufruire di questa importante opportunità, soggiornare e lavorare, con la modalità dello stage, in paesi comunitari nell’ambito del settore forestale ”, spiega la prof.ssa Gabriella Pesce , collaboratore del Dirigente Scolastico e coordinatrice del progetto. Ricordiamo che le nazioni dove si svolgono le esperienze di stage sono: Slovenia, Polonia, Spagna, Repubblica Ceca e Regno Unito.

Nei giorni scorsi, a Roma, L’INAPP ha consegnato le “Carte della mobilità VET 2019” agli assegnatari di progetti “Erasmus +” che hanno manifestato una solida esperienza e buone prassi organizzative delle azioni di mobilità. Le quattro Storiche Scuole Forestali hanno dimostrato di possedere questi requisiti nell’ambito del progetto “Erasmus plus - Forest4life” e quindi hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della VET Mobility Charter.

INAPP significa Istituto Nazionale per l’analisi delle Politiche Pubbliche, si tratta di un ente pubblico di ricerca (prima del 2016 era denominato ISFOL) che si occupa, tra le altre cose, di servizi per il lavoro e politiche dell’istruzione.

Oltre alla prof.ssa Pesce ha partecipato all’evento romano di consegna della “Carta di Mobilità” il neo Dirigente Scolastico Mara Ferrero la quale, dopo poche settimane di servizio presso l’istituto ormeese ha ormai preso confidenza con la dinamica Scuola Forestale: "L’esperienza Erasmus è di per se stessa significativa, nel percorso di crescita dei nostri ragazzi. Quella legata al progetto Forest4life è, se possibile, ancor più significativa, per la sua particolare caratterizzazione e per le competenze che sviluppa nelle studentesse e negli studenti che la stanno affrontando. E’ con orgoglio, dunque, che ho partecipato alla cerimonia di consegna della Carta VET, che rappresenta un traguardo, ma al tempo stesso un punto di partenza”.

La VET Mobility Charter rappresenta un onore per la Scuola Forestale di Ormea ma anche un onere, nel senso che, in modo continuativo, l’Istituto dovrà lavorare sul Progetto al fine di rafforzare la propria identità in un continuo confronto con il mondo del lavoro realizzando un sempre crescente Piano di Internazionalizzazione.

Il risultato di tutto questo lavoro non è rappresentato da banali ”ortaggi, frutti o tronchi” bensì da creature in carne ed ossa, che lavoreranno presto per rendere più moderno il settore forestale italiano ed europeo.