A Cavallermaggiore la 5ª “Notte della Solidarietà” in ricordo di Micky Spina

Segnate sul calendario la data del 5 dicembre. All’Evita di Cavallermaggiore è di scena la 5ª edizione della famosa “Notte della Solidarietà” in ricordo di Micky Spina.

Tutti pronti alle 20.30 per trascorrere una serata all’insegna del divertimento, della solidarietà e del sorriso, proprio come piaceva a lui.

La cena sarà animata dal divertente spettacolo musicale di cabaret “1 notte, 7 note, 1000 cuori”, proposto dagli artisti: Andrea Perrozzi (cantautore, musicista, attore) da Roma, passando per il cast fisso di Enrico Brignano ed il Teatro Sistina; Romina De Luca (cantante, performer) da Jesi, passando per il Festival di Sanremo e il Tour con Gianni Morandi; Luca Orselli (comico, nano, presentatore) da Ravenna, passando obbligatoriamente… per la A14 e la A21.