Lo scrittore saluzzese di origine albanese, Samì Imami “Uomo di mondo”

Danilo Paparelli, presidente della rinomata associazione che si ispira alla celeberrima battuta di Totò, ha consegnato allo scrittore saluzzese di origine albanese, Samì Imami, una tessera dell’Albo d’onore degli “Uomini di mondo”.

Un gesto simbolico, quello del noto vignettista Paparelli, che in passato aveva già dato le tessere onorarie a volti noti del calibro del Presidente della Repubblica Mattarella, Jovanotti, Luca Zingaretti… e solo ultimamente lo scrittore Gian Maria Aliberti Gerbotto, che ora gli ha segnalato il collega Samì di cui qualche mese fa è uscito il primo libro “Un mare, due popoli, una storia”, romanzo basato su una vicenda vera di emigrazione (Fusta Editore).

Imami, che da oltre 25 anni vive a Saluzzo con la sua famiglia, ed è cittadino italiano dal 2011, racconta che sono stati proprio i film di Totò, tanti anni fa, a far nascere in lui l’amore per il nostro Paese.