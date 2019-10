Visita virtuale dell'abbazia di Pedona, del Memoriale e del Santuario del Monserrato grazie al QR Code

Lo scorso 10 ottobre, nella cornice del Filatoio di Caraglio, in occasione di una conferenza stampa dedicata alla presentazione di alcune iniziative progettuali coordinate da ATL del Cuneese e Fondazione ARTEA, è stato presentato anche un progetto dedicato a Borgo San Dalmazzo.

Da alcuni anni ATL del Cuneese e Rotary Club Cuneo collaborano nell’ambito del progetto “Museo Diffuso Cuneese” per la realizzazione di servizi di presentazione dei principali beni del territorio del Cuneese. In particolare, per i beni individuati, vengono realizzati studi storici e video presentazioni tradotte anche in lingua straniera. Gli stessi vengono poi pubblicati sul portale www.museodiffusocuneese.it

Nel corso del 2019 parte del progetto è stato finalizzato alla promozione di Borgo San Dalmazzo ed in particolare del Museo dell’Abbazia di Pedona, del Memoriale della deportazione e del Santuario di Monserrato.

Alla presentazione del 10 ottobre, sono intervenuti il vice-sindaco di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione, don Michele Sanmartino per l’Abbazia di Pedona, la signora Marialuisa Giuliano ed il signor Dante Giordanetto in qualità, rispettivamente, di presidente e segretario dell’Associazione Culturale Pedo Dalmatia ed il signor Cristian Peirone per l’Associazione Santuario di Monserrato. Nel corso dell’incontro sono state loro consegnate le targhe che verranno affisse sui siti interessati e che, grazie al QR Code riportato, permetteranno al visitatore o al turista di ottenere una visita guidata virtuale del sito stesso.

I siti sono online sul portale del Museo Diffuso del Cuneese al link: www.museodiffusocuneese.it/siti/dettaglio/article/borgo-san-dalmazzo-museo-dellabbazia-e-borgo-san-dalmazzo.

Questo progetto si inserisce in una più ampia programmazione di sviluppo del patrimonio culturale che, grazie al finanziamento europeo ALCOTRA “VERMENAGNA-ROYA, IL NOSTRO PATRIMONIO E IL VOSTRO TURISMO”, vedrà nel corso del 2020 l’installazione di ulteriori targhe con QR Code in punti di interesse storico-culturale.