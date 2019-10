Alba: oggi (26 ottobre) il sit-in solidale in favore del popolo curdo (VIDEO)

Come programmato negli scorsi giorni oggi (sabato 26 ottobre) alle 18 si è tenuto ad Alba la manifestazione di solidarietà organizzata dalla coalizione di centrosinistra Uniti per Alba e le "Donne in nero contro la guerra".

Il sit-in ha occupato via Maestra con l'obiettivo di dimostrare la vicinanza della città al popolo curdo, recentemente salito (suo malgrado) agli onori della cronaca internazionale.

Nel vido qui sotto, un rapido commento video di Fabio Tribaldi, consigliere di minoranza e capogruppo di "Alba Città per Vivere", apparso sulla pagina Facebook della coalizione.