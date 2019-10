Camera di Commercio: manca un’intesa sul dopo Dardanello

Slitterà con ogni probabilità a gennaio 2020 (se non oltre) il rinnovo dei vertici della Camera di Commercio di Cuneo previsto per novembre. Manca un accordo tra le associazioni di categoria e anche all’interno delle stesse non c’è indicazione unanime per cui il dopo Dardanello tarda a concretizzarsi.

Che la sostituzione di un personaggio come Ferruccio Dardanello non fosse operazione agevole lo si era capito da subito, da quando cioè, mesi or sono, lo stesso aveva annunciato che il 2019 sarebbe stato il suo ultimo anno alla guida dell’ente camerale. Una decisione maturata al raggiungimento dei 75 anni e nella prospettiva di veder riconfermato sine die il suo ruolo nel board di Ubi Banca.

Per 26 anni Dardanello ha guidato la Camera di Commercio di Cuneo (aveva assunto l’incarico nel 1993) rivestendo contemporaneamente, in questi anni, ruoli apicali in ambito regionale e nazionale come vicepresidente nazionale di Confcommercio (1995-2006) e di Unioncamere (1998-2006).

Giocando di sponda con i due potenti uomini della finanza piemontese, Giovanni Quaglia e Giandomenico Genta, presidenti rispettivamente delle Fondazioni Crt e Crc, è stato nominato nel cda di Ubi Banca, dove conta di restare ancora per qualche anno. Non un ritiro a vita privata, dunque, ma un passaggio da enti di categoria e istituzionali al mondo dell’alta finanza.

E la sua successione, com’era facile prevedere, non si annuncia per nulla agevole, considerati i tanti appetiti in campo.

In questa tornata a rivendicare la presidenza della Camera di Commercio è il comparto industriale, constatato che per oltre un quarto di secolo le redini sono state nelle mani dei Commercianti.

Pareva che quel posto facesse gola a Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo, ma poi le attenzioni si sono indirizzate su Silvia Merlo, figlia di Amilcare Merlo, capitano d’industria di lungo corso e patron dell’omonima azienda metalmeccanica di Cervasca. Ma in predicato c’è anche Giuseppe Miroglio, espressione del gruppo industriale tessile albese.

Gola, pur non avendo rinunciato del tutto alle sue ambizioni, sarebbe stato consigliato a desistere dal momento che lo statuto di Confindustria non consente il doppio ruolo.

Se la Coldiretti appare fuori gioco per via del commissariamento della federazione provinciale, Commercianti e Artigiani non sembrano disposti a farsi da parte sic et simpliciter, soprattutto in assenza di adeguate compensazioni che potrebbero essere trovate nel rinnovo della Fondazione Crc in calendario per la prossima primavera.

Una situazione, dunque, di impasse, mentre – se si escludono riservati pour parler – nessun confronto ufficiale è stato sin qui avviato. Le scaramucce proseguono sotto banco mentre la politica guarda dalla finestra sperando, in qualche modo, di potersi intromettere nella partita.