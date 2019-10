Cherasco rende omaggio a Ottavio Ferraretto a 75 anni dal martirio

A settantacinque dal suo martirio la città di Cherasco commemora la figura di Ottavio Ferraretto (1906-1944), militante di Azione cattolica e antifascista, fucilato per rappresaglia dai nazisti nei pressi del cimitero del capoluogo.

Queste le iniziative per ricordarlo, promosse dall’amministrazione comunale e dai famigliari: domenica 27 ottobre (ore 9.30) la commemorazione presso il cippo, adiacente il cimitero. Martedì 29 (ore 17.30), presso la sede dell’Istituto comprensivo statale “Sebastiano Taricco” in via Beato Amedeo 18, la cerimonia di consegna delle borse di studio “Ottavio Ferraretto” agli alunni meritevoli.

Mercoledì 30 (ore 20.45) nell’auditorium civico di via San Pietro 41, presentazione e proiezione del dvd “Ottavio Ferraretto: l’uomo venuto dal mare”, realizzato dalla Scuola secondaria di primo grado di Pocapaglia nell’anno scolastico 2017-2018.

Ottavio Ferraretto nacque il 6 ottobre 1906 a Genova, ma la famiglia si trasferì quando era ancora un bambino a Rapallo. Nel 1931 si sposò con Flora Alessandri e dal matrimonio nacquero due figli: Augusto e Marisa. Fu un attivo antifascista e il 26 luglio 1943 a Rapallo guidò per le strade della cittadina un corteo per festeggiare la caduta di Mussolini. Dopo l’8 settembre, ricercato dai fascisti, si rifugiò a Cherasco. Catturato insieme ad altri ostaggi nella notte tra il 3 e 4 ottobre 1944, fu fucilato per rappresaglia da un plotone di soldati nazisti il 21 ottobre 1944. A lui sono intitolate vie a Cherasco e Rapallo. Nel 2007 è stato posato un cippo commemorativo nel luogo del martirio, presso la cappella di Santa Lucia (zona cimitero capoluogo). Per ricordarlo la famiglia ha istituito delle borse di studio annuali da consegnare ad alunni delle scuole di Cherasco e Rapallo, distintisi per virtù civiche. Il nipote Paolo Alessandria gli ha dedicato un libro, editato dal comune di Cherasco con il contributo del comune di Rapallo. La scuola secondaria di Pocapaglia ha realizzato un dvd dal titolo “Ottavio Ferraretto: l’uomo venuto dal mare”. L’Istituto comprensivo “Bertero” di Santa Vittoria d’Alba promuove annualmente il concorso di cortometraggi scolastici “Le ali della libertà”, in memoria di Ferraretto. Lorenzo Saffirio ha realizzato una piccola storia a fumetti sulla sua vita.