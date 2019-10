Grave incidente nella mattinata di oggi (sabato 26 ottobre) a Bra, in frazione Riva.

Coinvolto S.B., 44enne residente proprio a Bra, uscito fuori strada mentre si trovava in bici; a seguito dell'incidente, l'uomo ha riportato un trauma cranico-facciale molto serio.

Secondo le informazioni rilasciate dalla pattuglia di pronto intervento della Polizia Municipale, il 44enne non sarebbe in pericolo di vita; nonostante questo l'emergenza sanitaria l'ha elitrasportato al CTO di Torino in codice rosso.