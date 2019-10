Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (sabato 26 ottobre) nei pressi di Mondovicino.

Coinvolto C.A.M., 15enne residente a Mondovì, caduto dal motorino.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della scena dell'incidente e l'emergenza sanitaria, che trasportato il ragazzo all'ospedale di Mondovì in codice giallo.