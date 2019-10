Intervento dei vigili del fuoco di Mondovì e Cuneo, nella mattinata di oggi (sabato 26 ottobre) a Pianfei.

Un'auto in transito lungo la SP564 ha preso infatti fuoco per cause ancora da determinare, nei pressi dell'hotel "La Ruota".

Due i coinvolti, tra cui il conducente della vettura stessa, che hanno riportato un'intossicazione nel tentativo di spegnere le fiamme.

Sul posto anche l'emergenza sanitaria.