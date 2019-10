Assicurazione sanitaria: il modo migliore per prenderti cura della tua famiglia

Prendersi cura anche della propria famiglia significa non far mancare nulla di essenziale ai propri cari nella vita quotidiana.

Si può risparmiare sull’abbigliamento, si può fare la lista della spesa puntando a inserire il più possibile prodotti in offerta al supermercato, si possono organizzare gli spostamenti giornalieri a piedi per evitare di utilizzare sempre l’automobile, ma di certo non si può scendere a compromessi quando si tratta di salute. Per questo è fondamentale stipulare un’assicurazione sanitaria privata che possa coprire anche tutto il nucleo familiare. Guida pratica all’argomento e consigli utili.

Assicurazione Sanitaria Privata e SSN

La salute è un diritto di tutti e in Italia è tutelato persino nella Costituzione. Il Servizio Sanitario Nazionale si fonda sui principi di universalità, uguaglianza ed equità e in particolare è stabilito che a tutti i cittadini deve essere garantita parità di accesso alle cure in rapporto a uguali bisogni di salute.

Secondo un’indagine del Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità però, i tempi di attesa per una visita specialistica negli ultimi anni sono aumentati. Per una visita oculistica i giorni di attesa sono mediamente 50, per una visita ortopedica sono di circa 28 *.

Prendersi cura della propria famiglia in tema di salute quindi, significa anche stipulare un’assicurazione sanitaria privata, una polizza che preveda il rimborso delle spese sanitarie sostenute in caso di malattia o infortunio così da poter far fronte anche ai costi di visite e cure specialistiche presso strutture private.

Perché stipulare una polizza sanitaria

Stipulare una polizza assicurativa sanitaria permette di affrontare le spese improvvise, talvolta anche consistenti, che riguardano la cura dei propri familiari senza rischiare di trovarsi a dover sborsare ingenti somme di denaro tutte in un’unica soluzione e andare così a pesare sul conto in banca.

Un’ assicurazione sulla salute pensata per la tutela anche dell’intera famiglia è quella offerta da Banca Mediolanum che prevede diversi livelli di garanzie a seconda delle esigenze.

Una polizza pensata per avere prestazioni che coprono dal ricovero notturno e un’assistenza medica sia in viaggio che a domicilio in Italia, con garanzie opzionali crescenti che possono variare dagli interventi ambulatoriali in day hospital, alle spese pre-post ricovero e indennità per ricovero in SSN, fino alle visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche, cure fisiokinesiterapiche, spese per lenti e occhiali e cure odontoiatriche.

Chiunque può stipulare un’assicurazione sanitaria privata per sé o estesa ai componenti del proprio nucleo familiare. A fronte della valutazione da parte della compagnia assicurativa dello stato di salute del contraente e degli eventuali familiari, nonché dell’età degli assicurati, viene stabilito un premio annuo variabile in base anche alla scelta delle coperture aggiuntive che vengono scelte.

Mediolanum Capitale Salute: garanzie e coperture

Nel caso di Mediolanum Capitale Salute è possibile aggiungere tre livelli di coperture accessorie: oltre al rimborso delle spese per il ricovero notturno per malattia o infortunio, con o senza intervento chirurgico, è possibile aggiungere garanzie opzionali quali la copertura delle spese per le cure oncologiche, visite mediche specialistiche oppure cure fisiokinesiterapiche, spese per lenti e occhiali e cure odontoiatriche.

Nella garanzia base è prevista anche l’assistenza medica in viaggio, una tutela da non sottovalutare e che può essere utile più di quanto si pensi.

Avere la necessità di cure mediche in viaggio, soprattutto all’estero, può risultare a volte complicato, sia per problematiche legate alla lingua, ma molto più spesso per questioni inerenti ai diversi sistemi sanitari esistenti nel mondo.

La polizza prevede la copertura per il rientro del paziente sia in caso di rientro assistito, ad esempio con aereo sanitario, sia nel caso di rientro del convalescente con aereo di linea diverso da quello prenotato in origine; in questo caso può essere necessaria l’assistenza specializzata di un medico o un infermiere durante il rientro.

Se invece l’assicurato che deve rientrare nel proprio domicilio non necessiti di cure specifiche e sia accompagnato da un familiare, anche le spese per il rientro di quest’ultimo saranno coperte dalla compagnia assicurativa. Nel caso di minori di anni 14 sottoposti a ricovero per infortunio o malattia durante il viaggio per un periodo superiore a 7 giorni, sarà predisposto il trasferimento di una persona che se ne possa prendere cura.

Non solo. Qualora uno degli assicurati, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, si trovi impossibilitato a guidare il proprio veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo, sarà messo a disposizione un autista per riportare il veicolo e i passeggeri fino alla residenza dell’assicurato.

Queste le garanzie previste dai livelli opzionali:

Nelle garanzie di 1° livello si hanno interventi ambulatoriali in day hospital e cure oncologiche; spese pre-post ricovero e indennità per ricovero SSN

nelle garanzie di 2° livello sono previste visite mediche specialistiche ed esami diagnostici con analisi cliniche

nelle garanzie di 3° livello le cure fisiokinesiterapiche, le spese per lenti e occhiali e le cure odontoiatriche.

Stipulare una polizza sanitaria può sembrare un impegno a lungo termine che non tutti vogliono prendere. In realtà lo è solo se lo si desidera. L’assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo.





*Indagine C.R.E.A. Sanità 2017

MESSAGGIO PUBBLICITARIO - "Mediolanum Capitale Salute" è una polizza di Mediolanum Assicurazioni, distribuita da Banca Mediolanum. Prima della sottoscrizione verificare le proprie esigenze assicurative e leggere il Set informativo disponibile su bancamediolanum.it. La polizza prevede l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali, nonché limitazioni ed esclusioni alla Copertura Assicurativa.