Cerchi casa in Liguria? Privato vende splendido trilocale in provincia di Savona a due passi dal mare

PRIVATO VENDE SPLENDIDO TRILOCALE IN CLASSE A: finiture di altissimo livello, curato in ogni dettaglio; 73 mq; camere spaziose e luminosissime, composto da : ingresso su ampia sala con cucina a vista, due camere e bagno. Riscaldamento a pavimento, pannelli solari; no spese di condominiali; contesto panoramico e molto tranquillo.



Ubicato a Tovo San Giacomo, comodo ai servizi, a soli 3 minuti dal centro e dalle spiagge di Pietra Ligure .

Possibilità posti auto di proprietà e spazioso box.

RICHIESTA Euro 250.000,00

PER INFORMAZIONI CELL. 335.5366046