Educazione finanziaria, dal Manuale... all'Accademia

Da Manuale e, d'ora in avanti, da Accademia. Le lezioni di educazione finanziaria evolvono da fenomeno editoriale a fenomeno formativo ormai istituzionalizzato: nell'esempio di Beppe Ghisolfi e nella struttura che debutterà in forma ufficiale il prossimo 30 ottobre a Torino con un evento destinato a rimanere iscritto nei resoconti economici nazionali. Perché educare alla finanza equivale ad educare all'economia reale, alle scelte che incidono sul tenore di vita di tutti e di ciascuno: dalle decisioni "macro" di politica pubblica - si veda la legge finanziaria in discussione - a quelle "micro" di economia domestica e casalinga.

L'appuntamento, aperto a Istituzioni, studiosi, amministratori, imprenditori, giornalisti e professionisti pubblico-privati, è fissato per mercoledì 30 ottobre, dalle ore 11,45 nei locali accoglienti e solenni della Fondazione Re Rebaudengo.

Padroni di casa il Banchiere europeo e mondiale Beppe Ghisolfi, reduce dalla settimana a Washington culminata nella stretta di mano con il Presidente USA Donald Trump, in qualità di ispiratore, cofondatore e presidente della neonata Accademia, e l'imprenditore e big manager ambientale e culturale Agostino Re Rebaudengo, che partecipa attivamente al gruppo direttivo di tale istituzione educativo finanziaria. Con loro, gli altri amici e soci fondatori e consiglieri direttivi: da Alberto Rizzo a Marco Buttieri, da Piermario Morra a Sabrina Bosia, da Aldo Mirate a Luigi Gesaldi a Massimo Martinelli.

Il successivo momento conviviale augurale sarà offerto dallo stellato ristorante Spazio 7.