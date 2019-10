A Envie il tradizionale appuntamento autunnale con il mercatino delle pulci e la grande castagnata

A distanza di un anno, ritorna, puntuale come sempre, l’appuntamento – in programma domani, 27 ottobre – con il mercatino delle pulci e la castagnata a Envie, promossi dall’Associazione ‘I Argic.

Gli organizzatori sperando in condizioni meteo più favorevoli rispetto all’edizione 2018, hanno già predisposto nei dettagli la manifestazione, giunta alla sua ventesima edizione, che torna a svolgersi in Piazza Don Bosio e su Via Nuova, location diventate ormai sede fissa degli eventi enviesi.

Fin dal mattino sarà possibile visitare le bancarelle del mercatino delle pulci dislocate lungo Via Nuova, mentre i trattori d’epoca e le varie esposizioni troveranno spazio in Piazza Don Bosio. La partecipazione, come sempre, è libera e gratuita.

“Anche se la stagione non è stata propizia – fanno sapere da ‘I Argic – gli organizzatori sperano che gli enviesi abbiano qualche zucca da portare, per rinnovare il simpatico concorso che li vede ogni anno rivaleggiare sulle dimensioni dei propri ortaggi”.

Grande novità di quest’anno sarà la presenza di Giovanni Barbera ed Adam Kambi, esperti scultori del legno provenienti dalla provincia di Biella, che realizzano vere e proprie opere d’arte con l’ausilio della motosega.

Nel pomeriggio, dalle ore 14, inizierà la distribuzione delle frittelle di mele e dei môndaj preparati nelle caratteristiche “peile”.

Per i più piccoli, spettacolo garantito con l’animazione dell’Accademia del divertimento e danze occitane libere a tutti, con il gruppo “La Valada”.