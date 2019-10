A “I Portici di Fossano” in scena “Senza Hitler”

Martedì 29 ottobre alle ore 20.45 nell’ambito del “Folle d’Oro, Premio Giovanni Mellano” organizzato per l’undicesima stagione dall’associazione “La Corte dei Folli” andrà in scena “Senza Hitler” della compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra, provincia di La Spezia, di Edoardo Erba per la regia di Alessandro Vanello.

“Scarso talento, prova di disegno insufficiente”, fu il verdetto di ammissione per il diciottenne Adolf Hitler all’Accademia di arti figurative di Vienna nel 1907. Quel fallimento segnò probabilmente l’inizio di un processo di odio del futuro Fuhrer per tutta l’umanità. L’autore immagina e crea una dimensione parallela agli eventi accaduti: Hitler viene promosso all’esame dell’accademia di Belle Arti e realizza il sogno della sua giovinezza: diventare pittore. Ma in realtà la sua fama rimane quella di un pittore mediocre e irrequieto, che dipinge quello che nella nostra dimensione ha fatto: guerra, massacri, camere a gas, cadaveri. Accanto a lui Eva, modella, donna delle pulizie, poi compagna di vita. A sessant’anni, quando il pittore Adolf Hitler sta per emergere dall’anonimato dopo una vita di frustrazioni artistiche, viene intervistato da Anne, una giovane giornalista del Frankfurter Zeitung. Siamo negli anni ’50, Stoccolma è la capitale dell’Europa.