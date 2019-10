Al via gli incontri della Fondazione Mirafiore: si presenta il nuovo cartellone dei Laboratorio di Resistenza

Giovedì 31 ottobre, a partire dalle ore 18:30, la Fondazione Mirafiore annuncerà al pubblico tutto il ricco cartellone degli incontri dell’edizione 2019/2020 del Laboratorio di Resistenza Permanente.

Per il decimo anno consecutivo, infatti, il teatro della Fondazione ospiterà incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento, con l’obiettivo di capire meglio – e insieme, nella bellissima comunità che si è venuta a creare in questi anni – i cambiamenti, i rischi e le possibilità del mondo che ci circonda. Sarà un cartellone particolarmente ricco che seguirà tre filoni di pensiero.

Seguirà un incontro con Don Silvio Mantelli, in arte MAGO SALES, che racconterà la sua vita, il suo rapporto con la magia e la sua visione positiva e felice della vita. Il punto di partenza sarà la presentazione del suo libro, appena pubblicato, “Il rischio di essere felici”, un’autobiografia divertente e appassionata nella quale, raccontando di sé, Don Silvio raccontaanche una sua visione del mondo e del futuro. Non mancheranno, naturalmente, i giochi di magia e le sorprese per il pubblico in sintonia con la serata di Halloween.