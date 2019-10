Borgo San Dalmazzo: sabato sera di festa per il "BeerTello Fest"

Dopo il grande successo del primo appuntamento di ieri sera, oggi (sabato 26 ottobre) si replica con la seconda e ultima serata della prima “BeerTello Fest”. Palazzo Bertello, a Borgo San Dalmazzo, è quindi pronto ad ospitare il secondo appuntamento, a ingresso libero, in programma dalle 19.

La “BeerTello Fest” è una festa per tutti i gusti, come recita lo slogan “ce n’è per tutti i gusti!”, un appuntamento per gustare birra e buon cibo in compagnia, grazie ai servizi cucina e bar aperti dalle 19 (menù disponibile sul sito fierafredda.it), ascoltando tanta musica e ballando con i live in programma. “BeerTello Fest” vuole unire la convivialità dettata dalla festa alla conoscenza di uno spazio tutto da vivere, con un programma ricco di musica.

Ricchissimo il programma anche di questa sera: si parte con la pop music dei Saber Système e poi spazio al secondo grande live con il tributo a Vasco Rossi della VasCollection. Infine si balla con Ale Martini dj & Isomain.

A chiusura della serata, all'1,30, saranno a disposizione delle navette gratuite per continuare a ballare al Cabiria Club di Borgo San Dalmazzo.

L’appuntamento è organizzato dall’Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo con il Comune di Borgo San Dalmazzo, e può contare sul sostegno della Fondazione Crc e sulla collaborazione dell’Acqua San Bernardo.

L’invito è quindi a vivere insieme questo nuovo appuntamento, in attesa di spegnere le 450 candeline della Fiera Fredda, in programma dal 4 all’8 dicembre a Borgo San Dalmazzo.

Intanto si può rimanere aggiornati sul rinnovato sito della Fiera fierafredda.it, immagini e informazioni anche sui social della Fiera. Seguiteci!