Brondello è pronta ad accogliere, per il 14esimo anno consecutivo, il ritorno dei mundajè

A Brondello “Ritornano i mundajè”.

Domani, domenica 27 ottobre, è in programma la 14esima edizione della sagra, “nata nel 2005 con l’intento di valorizzare e promuovere il territorio che ci circonda. – spiega il sindaco Dora Perotto – Per il nostro paese è un momento di festa, nel quale desideriamo ricordarvi che l’autunno, con i suoi colori, odori e sapori, non è una stagione ‘triste’ come molti immaginano.

Presenteremo ai visitatori paesaggi con colori mozzafiato, gusti e personaggi antichi, che non tutti ricordano, come i ‘mundajè’, che con il profumo inconfondibile delle sue caldarroste ci accompagnerà per tutta la giornata”.

IL PROGRAMMA

Dalle 8: mercato per le del paese di OPI, hobbisti e produttori locali. Ore 9.30: termine ultimo per la consegna delle torte. Ore 10.15 inaugurazione della sagra e saluti delle autorità. Ore 10.45: apertura della mostra del concorso fotografico presso il salone polivalente. Tutti i vistiatori sono invitati a dare un voto alla foto che ritengono più bella, particolare o spiritosa. Ore 11: premiazione delle torte che saranno degustate da tutti i commensali a fine pranzo e apertura del banco di beneficenza. Ore 12.30: pranzo (menù: tris di antipasti, raviolini in brodo, gran bollito con bagnetto e insalata di patate, dolce, caffè, 1 bicchiere di vino, acqua: 17 euro – tesserati 15 euro).

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30: “Gli allegri sognatori” allieteranno i presenti con canti e musiche per le vie del paese. Presso il salone polivalente balli e musica a 360 gradi con “Yvonne e i Jolly”. I mundajè proporranno le caldarroste, gli Alpini invece il vin brulè. Dimostrazione didattica con cavalli e falchi a cura de “La terra dei cavalli”, associazione protezionistica Onlus. Passeggiate sui pony per i bambini, ad offerta libera. Truccabimbi gratuito. Ore 17: chiusura del concorso fotografico e spoglio dei voti. Ore 18: premiazione delle tre fotografie più votate e consegna dell’attestato a tutti i partecipanti presenti. Ore 19: cena conclusiva della sagra (tris di antipasti, spaghetti alle vongole, fritto di pesce, dolce, 1 bicchiere di vino, acqua, caffè: 22 euro – 20 euro per i tesserati – prenotazione con acconto di 10 euro).

Dalle 13.30 alle 17 possibilità di raggiungere il paese con il servizio navetta gratuito, con partenza dalla piazza di Pagno e arrivo alla chiesa di San Sebastiano di Brondello.

Info: Anna Maria (347.6636201) – Giovanni (347.2370019).