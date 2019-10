Cuneo: la Notte Bianca dei Licei nei meandri della giurisdizione

Ieri, venerdì 25 ottobre, alle ore 18, si è tenuta presso il Liceo De Amicis di Cuneo la Notte Bianca dei Licei Economico Sociali, un’iniziativa che ha coinvolto studenti, insegnanti e istituzioni situate sul territorio. Parte della Settimana dell’Economia, l'iniziativa è nata per promuovere un corso liceale poco conosciuto e per invogliare i ragazzi a diventare più consapevoli delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in Italia.

In preparazione al progetto, gli alunni hanno collaborato con alcuni esponenti dell’ambiente giuridico cuneese, il Presidente della sezione penale del tribunale di Cuneo Dott. Marcello Pisanu, il Sostituto Procuratore Dott. Pier Attilio Stea e l’avvocato Nicola Dottore.

In apertura la Dirigente Mariella Rulfi e il suo discorso di benvenuto: “Ringrazio a nome della scuola il Tribunale di Cuneo, che ci ha sostenuto per la buona riuscita della serata” ha dichiarato “E ringrazio tutti gli insegnanti che hanno accompagnato i loro alunni, insegnando loro le basi del diritto processuale”.

L'evento ha visto la simulazione di un processo in cui la Pubblica Accusa, impersonata da uno studente della scuola, imputava a un’azienda allevatrice di bovini da macello di aver somministrato sostanze chimiche agli animali e di aver messo a repentaglio la salute dei consumatori della carne da loro prodotta. Con un susseguirsi di testimoni, domande e obiezioni da parte dei giovanissimi “avvocati”, il processo è giunto al termine e il giudice ha decretato l’assoluzione dei soggetti perseguiti.

Al termine, la scuola ha offerto a tutti i presenti un buffet, arricchito dalla musica di alcuni studenti del Liceo.

“E’ stato davvero entusiasmante” ha dichiarato una studentessa coinvolta nel progetto. “Essere affiancati da avvocati professionisti, cercare di capire come essere parte integrante di questo processo simulato è stata un’esperienza gratificante e formativa”.