Monumenti misterici del '500 nell'obiettivo di Daniele Regis

All'interno delle auliche sale di Palazzo Taffini d’Acceglio e di Palazzo Muratori Cravetta a Savigliano, la mostra Ars Regia. La Granda alchemica racconta al visitatore una tradizione ermetica piemontese che va da Carlo Emanuele I Duca di Savoia al pittore e speziale Pinot Gallizio sino alle opere di artieri viventi. Curata da Enzo Biffi Gentili la mostra è promossa dall'Associazione Le Terre dei Savoia e si articola in otto sezioni con quadri antichi e moderni, preziosi olfattori in cui ritrovare "l'aroma del sacro" e fotografie. In particolare Daniele Regis, fotografo di architettura e docente al Politecnico di Torino, su incarico del curatore presenta qui una prima indagine su uno dei più importanti monumenti misterici cinquecenteschi del nostro paese: la chiesa di San Lorenzo a Saliceto. Un vero e proprio saggio visivo che indaga su “luoghi oscuri” poco conosciuti, o rimossi, delle Terre dei Savoia.

"La provincia Granda deve ancora sino in fondo far conoscere il suo straordinario appeal, che non è solo enogastronomico, ma anche storico-culturale" spiega Enzo Biffi Gentili "Un patrimonio di sofisticate architetture e culture 'laterali': quella neogotica, la più importante d’Italia, e quella ermetica, ancora da scoprire. Il progetto di San Lorenzo è attribuito alla scuola del Bramante o addirittura a Leon Battista Alberti ed è un impressionante monumento misterico pieno di simboli alchemici.Abbiamo chiesto al fotografo Daniele Regis di raccontarla al visitatore della mostra mostrandone i dettagli perturbanti. La mostra diventa così un’occasione di proposta culturale originale, ormai rara nel nostro Paese."



Una chiesa lontana dai principali passaggi, tra Piemonte e Liguria, voluta da Carlo Domenico Del Carretto, cardinale di santa Romana Ecclesia e marchese di Finale, designato da papa Giulio II come suo erede, e costruita sul sito di un'antica chiesa romanica consacrata a Santa Maria. Un edificio-mausoleo che di fatto sintetizza le tesi di Pico della Mirandola atrraverso simbologie ermetiche.





Ars Regia. La Granda alchemica

Fino a Lunedì 6 Gennaio 2020

Múses, Palazzo Taffini d’Acceglio - Via Sant'Andrea 53 - Savigliano (CN)

Orari: Mercoledì-Domenica 10-13 e 14.18. (Ultima visita un'ora prima della chiusura)

Ingresso: visita guidata 10 €. Ridotto 8 € dai 6 ai 12 anni, gruppi, categorie protette e possessori Torino + Piemonte Card. Gratuito per i bambini fino a 5 anni, accompagnatori disabili e possessori di Abbonamento Musei.



