Tanti appuntamenti in questo ultimo fine settimana di ottobre nella Provincia Granda

Fiere, sagre e manifestazioni all’aperto

Ad Alba, prosegue l’89° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, manifestazione che caratterizza l'autunno della città con un fitto programma di appuntamenti e approfondimenti dedicati agli enoturisti più esigenti e che offre ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino, annusare, toccare, assaggiare gli elementi della cultura materiale del Piemonte attraverso degustazioni, esperienze sensoriali e laboratori. Anche questo fine settimana appuntamento tradizionale con i mercati dedicati alle eccellenze agroalimentari e le produzioni artigianali del territorio, approfittando anche delle numerose iniziative culturali.

Sabato 26, a partire dalle 19 e domenica 27 tutto il giorno, in Piazza Risorgimento, ci sarà il Festival della carne con degustazioni di carne cruda, salsiccia, agnolotti, tagliata, focaccia, pane, pizza e torte. Domenica 27 ottobre alle 15, in Piazza Risorgimento appuntamento con il Festival della Bandiera e lo spettacolo degli sbandieratori.

Info e programma: www.facebook.com/tartufobiancoalba e www.fieradeltartufo.org





A Barolo domenica 27 ottobre, alle 11, è in programma la manifestazione “A tutta trippa” con banchi d’assaggio per le vie del paese. Il menù comprende tante specialità a base di trippa, accompagnate da altre golosità locali, come formaggi, salumi, salsiccia in umido e polenta, pane prodotto con svariate farine, acciughe, olio extra vergine taggiasco, torroni e dolci a base di nocciola. Non mancheranno le castagne dell’alta Valle Tanaro preparate dai mundajè del Consorzio di valorizzazione di Garessio e, ovviamente, il Barolo dei produttori locali. La giornata sarà accompagnata dall’esibizione della filarmonica Aldo Cortese di Pont Canavese e dalle musiche popolari del duo Barot band. Info: www.comune.barolo.cn.it





A Corneliano d'Alba prosegue fino a domenica 27 ottobre la “Fiera di San Carlo 2019”, fiera enogastronomica, dell'agricoltura e dell'artigianato del Roero. Sabato 26 ottobre, in pomeriggio e tempo permettendo, sarà visitabile la Torre Medioevale, alle 20 è in programma la cena con il gran fritto misto (su prenotazione) a cui seguirà lo spettacolo dei Tre Lilu “Abbassiamo i toni”. Domenica in mattinata saranno aperti gli stand del vino Favorita e dei vini del Roero, seguiranno le cerimonie di inaugurazione e il concorso fotografico, il torneo di street football e una passeggiata culturale guidata nel centro storico. Durante tutta la giornata musica, antichi mestieri, mostra mercato di prodotti tipici, intrattenimenti per i bambini, caldarroste, cioccolata calda e vin brulè.

Info e programma completo: https://it-it.facebook.com/ProLocoCorneliano/



A Guarene fino a domenica 27 è in programma “Pera Made Roero”, manifestazione dedicata alla pera Madernassa con convegni, laboratori, show-cooking e street food. Sabato alle 16, presso la Tenuta Piedelmonte, apertura degli stand Street Food e mercatino dei prodotti agricoli. Alle 21 concerto dei Lou Tapage. Domenica alle 10.30 convegno sulla Pera Madernassa, alle 12.30 aperitivo e a seguire pranzo presso Tenuta Piedelmonte a base di bollito.

Info: www.visitguarene.it/news-eventi/





Sabato 26 e domenica 27 ottobre a Rifreddo ritorna la manifestazione “Le notti delle streghe, mistero a Rifreddo” che valorizza il patrimonio culturale locale, a partire dall’antico Monastero di Santa Maria della Stella, al massiccio del Mombracco che in autunno si presenta in tutto il suo fascino. Sabato 26, dalle 15.30, è in programma uno spettacolo per i bambini con racconti, magici travestimenti e una dolce sorpresa. L’evento clou è sabato sera, dalle 19.45 con lo spettacolo “Terrore nel Borgo”, passeggiata accompagnata con rappresentazioni teatrali a tappe. Gli organizzatori suggeriscono di armarsi di coraggio e anche di un ombrello! Dalle 20 “Il bene vince sul male”, spettacolo magico e terribile con cavalli e cavalieri. Ingresso a pagamento.

Per domenica è stata organizzata dalle 14.15 una passeggiata sul Monte Bracco, mentre in Piazza Vittoria saranno disponibili Street Food malefico e bevande stregate.

Info: www.lenottidellestreghe.eu





In attesa della neve, Pian Munè di Paesana propone un duplice appuntamento per il fine settimana. Questo sabato è in programma una “cena della tradizione” con fritto misto alla piemontese. Il menù prevede tagliere di affettati misti, fritto misto tipico dolce e salato, acqua ed il costo della serata è di 25 euro. Domenica, in collaborazione con l’associazione Vesulus, si svolgerà una camminata naturalistica con guida. Il ritrovo è fissato per le 9 di fronte al rifugio a valle. Si percorrerà l’anello “due valli” lungo il nuovo sentiero che da Pian Munè porta al Colle di Gilba e risale verso le meire Pian Croesio per poi tornare al punto di partenza. Dopo la camminata, per chi lo desidera, c’è la possibilità di pranzare al rifugio. La durata della camminata è di circa 3 ore e l’attrezzatura necessaria richiede scarponcini da trekking. Il costo di iscrizione è di 8 euro.

Info: http://www.pianmune.it/





A Melle domenica 27 si svolgerà la tradizione castagnata autunnale. Alle 10.30 ritrovo presso l’ala comunale per la camminata con gli accompagnatori dell’associazione Vesulus al castagno secolare “Tabudiera d Titta” con pranzo al sacco. Dalle 14 alle 17 degustazione di castagne e frittelle di mele presso l’ala comunale. La giornata sarà allietata dal gruppo musicale occitano “Paure Diau”, con bancarelle di prodotti tipici. Info: www.facebook.com/prolocomelle/





A San Damiano Macra sabato 26, dalle 21, e domenica 27 ottobre, dalle 9 alle 18, ci sarà la “Fiero del Quatre- Fiera dell’Autunno”. Il programma prevede alle ore 21.00 del sabato la rassegna corale “Canto L’Outoun” organizzata dal Gruppo Corale “La Reis” durante la quale verranno proposti canti della tradizione popolare. Ingresso libero. Domenica 27 il programma della giornata prevede esposizione e vendita di prodotti agricoli ed artigianali delle Valli Occitane, balli occitani, rievocazione degli antichi mestieri, distribuzione di mundaj e vin brulé. Alle 12.30 ci sarà il pranzo presso la Palestra Comunale, alle 14.30 è in programma l’animazione per bambini e famiglie con il gioco in scatola “Pluf!Gioca con le terre del Monviso” a cura della Fabbrica dei Suoni di Venasca.

Info: www.comune.sandamianomacra.cn.it





Nel fine settimana a Bernezzo ci sarà la manifestazione “La Castagna a Berness”. Sabato, alle 21, nel Salone Parrocchiale, è in programma uno spettacolo musicale. Domenica 27 ottobre, dalle 14 alle 19, a Bernezzo ci sarà “La Castagna a Berness”, fiera con mostra-mercato dei prodotti tipici, la distribuzione di mundaj, frittelle di mele e sangria, musica e balli occitani.

Info: www.facebook.com/PRO-LOCO-BERNEZZO





La “Sagra d’l coj” ritorna a Margarita sabato 26 e domenica 27 ottobre con una festa dedicata al cavolo. Sabato 26 ottobre, alle ore 18, presentazione del progetto “Stazione di Margarita” a cui seguirà l’aperitivo. Alle ore 19.30 presso il Ristorante la Ferriera da Nona presentazione della sagra e premiazione dei campioni margaritesi, alle ore 20.00 “Gran Galà del Coj”: cena su prenotazione con menù tradizionale a base di cavolo. Domenica 27 ottobre, alle ore 10.30 inaugurazione della sagra, sfilata della Banda Musicale nel centro storico e consegna del Premio Cavolo d’Argento;

dalle 12.30 si potrà pranzare con piatti a base di cavolo presso la Ca’ del Coj. Dalle 11 alle 17 ci sarà la possibilità di una visita guidata in carrozza trainata da cavalli nel giardino del meraviglioso castello di Margarita. Info: www.facebook.com/ProLocoGiovaniMargarita





Si conclude sabato 26 ottobre a Borgo San Dalmazzo, ospitata nella cornice di Palazzo Bertello, la prima “BeerTello Fest”: una festa per tutti i gusti, come recita lo slogan, un appuntamento per gustare birra e buon cibo in compagnia, grazie ai servizi cucina e bar aperti dalle 19, ascoltando musica e ballando con i live in programma. “BeerTello Fest” vuole unire la convivialità dettata dalla festa alla conoscenza di uno spazio tutto da vivere, con un programma ricco di musica ad ingresso libero. Sabato, dalle 19, si parte con la pop music dei Saber Système e poi spazio al secondo grande live con il tributo a Vasco Rossi della VasCollection; infine si ballerà con Ale Martini dj & Isomain. Info: www.facebook.com/fierafredda/

A Chiusa Pesio, questo fine settimana è dedicato alla Festa del Marrone. In programma l’esposizione d’arte ed artigianato locale, stand gastronomici con prodotti tipici, degustazioni di castagne e môndài, vin brulé e dolci, musica e balli popolari. La giornata di sabato si aprirà alle 10, con l’inaugurazione del Centro Regionale di Castanicoltura in Regione Gambarello. Dalle 17, l’appuntamento sarà in via Roma, nel cuore del paese, per la “Merenda del Möndaié” con caldarroste, vin brulé, frittelle di mele e prodotti tipici a base di castagne e marroni. Alle 18.30 si potrà degustare un aperitivo ricco di stuzzichini a base di castagne. Dalle 19.30, sempre in via Roma, tradizionale polentata sotto tendone riscaldato con intrattenimento musicale.

Domenica 27 ottobre, nel centro di Chiusa di Pesio, per tutto il giorno saranno presenti mercatini ed esposizioni con stand gastronomici e non solo. Tanti gli appuntamenti in programma: un tour in bicicletta, laboratori del Gusto, proiezione di un film-documentario e visite guidate. All’ora di pranzo l’appuntamento sarà in via Roma, per un banchetto sotto il tendone riscaldato. Nel pomeriggio la festa proseguirà con musica e balli del Gruppo folkloristico di Limone Piemonte insieme alle caldarroste locali, vin brulè, liquore crema alla castagna, frittelle di mele, vendita dei marroni di Chiusa di Pesio e dolci tipici, esposizione attrezzature e macchinari per le castagne. Dalle 16, in piazza Cavour (sotto il Pellerino), Show Cooking a cura dell'Associazione Cuochi Cuneo a ingresso libero. Verranno cucinati e degustati piatti a base di Marroni di Chiusa di Pesio e castagne della Valle Pesio.

Info: www.facebook.com/prolocovallepesio





Questo fine settimana prosegue la Fiera d’Autunno a Crava, frazione di Rocca dè Baldi. Sabato, dalle 20, tradizionale cena del Messer Fagiolo. Durante la serata verranno consegnati i riconoscimenti Fagiolo D’Oro e Fagiolo d’Argento. Domenica l’attesa Fiera del Fagiolo per le vie del paese durante tutta la giornata. L’inaugurazione ufficiale si terrà al mattino, alle ore 10 all’angolo tra via Umberto I e via Giovanni XXIII. Alle 12 street food con “Fagioli dal mondo”: Empanadas y Habichuelas dalla Repubblica Dominicana, Ula della tradizione piemontese, Beans & Eggs anglosassoni e sandwich cookies from USA si incontrano in un percorso gastronomico unico. Dalle 14.30 l’atteso appuntamento con il concorso di bellezza “Miss Autunno” presso il padiglione riscaldato. Per tutto il pomeriggio, nelle vie del paese castagnata con intrattenimento per bambini e le bancarelle con le eccellenze gastronomiche della zona. Dalle 20 polentata con serata danzante a cura dell’orchestra “Bovero Band”. Info: www.facebook.com/prolocoRoccadebaldese01/





A Vinadio nel fine settimana ci sarà la “Fiera dei Santi con la Mostra della pecora sambucana”.

Gli splendidi paesaggi della Valle Stura e i suggestivi spazi del Forte Albertino faranno da sfondo alla manifestazione che riprende la tradizione di un'antica fiera di fine alpeggio. Concerti, mostre e spettacoli con musiche e danze occitane richiamano numerosi visitatori italiani e francesi per i quali la fiera è un'occasione unica per degustare la rinomata carne di agnellone sambucano.

Appuntamento sabato dalle 9 alle 19 e domenica dalle 9 alle 20.

Info: www.vallestura.cn.it





Nella frazione San Giacomo di Roburent domenica 27 ottobre, per tutto il giorno, è in programma la “Festa della Castagna”, una festa vera e propria con un programma per tutti i gusti: mercatino con le bancarelle lungo la via principale del paese, creazione di sculture in legno presso la piazza Magnano e l’atteso spettacolo di trial con i campioni europei. E non mancherà nemmeno la musica, con l’esibizione del gruppo “Gli Spunciaporchi”.

E poi le grandi protagoniste: le caldarroste, offerte dai commercianti, accompagnate da altri prodotti tipici.

A Cigliè, domenica 27 ottobre torna la Cisrà, zuppa di ceci e piatto tipico della tradizione langarola ideale per l’alimentazione autunnale.

L’evento si apre alle 11 del mattino, con il mercatino dei prodotti artigianali, sulla piazza principale del paese. Dalle 12.30 sarà poi possibile pranzare al coperto con la Cisrà. Dalle ore 15, spettacolo musicale in piazza con il gruppo “The Family Band”, ad ingresso libero. Per tutto il pomeriggio si potrà visitare la mostra fotografica del corso di Cigliè e sarà possibile gustare la Cisrà, accompagnata da formaggio, dolce e vino al prezzo di 8 euro.

Info: www.facebook.com/Pro-Loco-Cigliè





A Battifollo torna domenica 27 ottobre l’immancabile appuntamento autunnale con la Festa della Castagna, e la degustazione dei prodotti tipici nel pranzo preparato dai cuochi volontari della Pro loco e la cottura, nel pomeriggio, delle squisite caldarroste. Dopo la messa nella chiesa di San Giorgio alle 9,30, la giornata proseguirà alle 12,30 con il pranzo. A seguire, alle 15,30 distribuzione di caldarroste ad offerta libera. In caso di maltempo la manifestazione si terrà nel salone Pro Loco.

Info: www.facebook.com/Proloco-Battifollo-





Eventi per bambini e famiglie





Prosegue l’appuntamento con i fine settimana dedicati alle famiglie al Museo del Giocattolo di Bra. Sabato 26 ottobre 2019, dalle 9.30 alle 12, nella struttura in via Guala 45 ci si divertirà con i giochi da tavolo proposti dall’Associazione Ludica Ordine della Rocca. Per tutta la mattinata, bambini e genitori potranno cimentarsi con divertenti passatempi. L’ingresso è libero.

Il giorno successivo, domenica 27 ottobre, diventa l’occasione per scoprire la collezione del Museo del Giocattolo in una veste davvero inedita: animata! Già fin dall’ingresso, i visitatori saranno accolti da un coinvolgente intrattenimento a tema in costume. Nelle sale del museo, poi, studenti coordinati dall'Associazione Stregatocacolor “daranno vita” ai giocattoli esposti attraverso visite teatralizzate che raccontano storia e storie dei balocchi, affascinando i più piccoli e risvegliando ricordi ed emozioni nei più grandi. Le visite animate per le famiglie sono proposte esclusivamente alle ore 15.30 e alle 17.

Info: www.turismoinbra.it/giochi-da-tavolo-e-visite-animate-al-museo-del-giocattolo-di-bra/





Ad Ormea domenica 27 ottobre, dalle 14 alle 18, è in programma l’evento “Città dei Bambini-Haolloween Edition” nel Centro Storico di Ormea con Truccabimbi, animazione, laboratori, raccontastorie, set fotografici itineranti con fate e streghe, degustazioni per grandi e piccini.

Info: www.facebook.com/Pro-loco-Ormea





Nell’ultima domenica di ottobre, il laboratorio per famiglie a Saluzzo è in tema con Halloween.

Il 27 ottobre dalle ore 17 alle 19 i bambini dai 6 anni in su, potranno partecipare ad un’attività che prevede giochi, racconti di storie paurose e laboratori di manualità. Per l'occasione i bambini potranno entrare mascherati e partecipare alla misteriosa caccia al tesoro in Castiglia.

L’appuntamento è alle ore 17.00 nella biglietteria della Castiglia, in piazza Castello, 1.

Il costo è di 5 euro a bambino con un adulto accompagnatore.

Info: www.facebook.com/laCastigliaeiMuseidiSaluzzo





Domenica 27 ottobre, a Manta appuntamento con il “Castello Stregato”: spiriti, streghe, fantasmi di antichi castellani che tornano in vita dal passato e tante altre misteriose e oscure figure animeranno i festeggiamenti di Halloween. Grandi e bambini parteciperanno ad i una visita indimenticabile al maniero, tra ricche narrazioni e coinvolgenti intrattenimenti, scoprendo così la sua storia divertendosi, senza rinunciare ad un pizzico di paura.

Tra storie, aneddoti e tante curiosità, i piccoli visitatori potranno diventare protagonisti della narrazione vestendo i panni di personaggi misteriosi e avranno l’occasione unica di trascorrere un pomeriggio "stregato", grazie ai travestimenti e a un laboratorio.

Il percorso è adatto a bambini dai 6 agli 11 anni.

appuntamento dunque domenica 27 ottobre, dalle 14 alle 18. Si potrà accedere ai laboratori senza fare la visita. Info: www.fondoambiente.it/eventi/il-castello-stregato





Musica, cultura e spettacoli





Sabato 26 ottobre, alle 20.45, a Montà d’Alba torna la 5ª edizione del Festival dei Canti al Tartufo, la kermesse che celebra il «Re dei Funghi» attraverso la musica popolare. Tra canti e «conte» dedicate al tartufo, si sfideranno i migliori cantautori e cantastorie di Langhe, Roero e Monferrato.

Ospiti della manifestazione gruppi musicali e folcloristici provenienti dalle principali regioni tartuficole d’Europa. Con Giovanni Tesio, il maestro Peppe Vessicchio, Davide Rampello e le video-interviste agli chef stellati del Roero a cura di Ugo Giletta.

Appuntamento a Montà d’Alba, in piazza Vittorio Veneto nel Salone Polifunzionale.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. Info: www.ecomuseodellerocche.it



Nel fine settimana prosegue la rassegna “Narrar castelli e vini in notturna”; sabato 26 ottobre, ogni ora dalle 19 alle 23, quella al castello Falletti di Barolo sarà una visita in notturna al piano nobile, che conserva gli arredi della famiglia aristocratica. La visita sarà narrata da attori nei panni del marchese Carlo Tancredi Falletti e di sua moglie Giulia Colbert, alla scoperta della storia del castello, del Barolo e di personaggi come Silvio Pellico e Camillo Benso di Cavour. Al termine ci sarà spazio alla degustazione di vini.

Domenica 27 ottobre a Magliano Alfieri le visite saranno dedicate alla famiglia Alfieri di Sostegno e al Museo delle arti e tradizioni popolari: un professore appassionato di Vittorio Alfieri che accompagnerà la propria classe di studenti, alla ricerca di un famoso quadro di Cleopatra, che pare aver ispirato il tragediografo nell’ideazione del Saul. Anche in questo caso la visita terminerà con una degustazione di vini locali. Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (le partenze sono previste ogni ora circa).

A Ceresole d’Alba, domenica 27, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenza ogni 45 minuti circa) sarà visitabile il castello. Al termine della visita sarà possibile degustare vini della Scuola Enologica di Alba Umberto I. Il Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba sarà aperto e visitabile dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 con ingresso gratuito.

Sempre domenica 27 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenze ogni ora circa), sarà possibile visitare il castello di Monteu Roero, circondato dalle profonde e caratteristiche “rocche, costruito sull’elevato colle che diede il nome al paese (“Monte Acuto” in origine). La visita permetterà ai visitatori di immergersi nell’atmosfera antica e suggestiva del castello, ambientandola negli anni ricchi di litigi interni nella famiglia dei Roero. Al termine della visita sarà possibile degustare vini dei produttori di Monteu Roero.

Info: www.turismoinlanga.it/it/narrar-castelli-e-vini/





Sabato 26 ottobre, alle 21, a Fossano ci sarà “La notti delle torri”, serata all'insegna della musica e del divertimento. Per la Notte delle Torri, attesi in città Pippo Palmieri e DONA dello Zoo di 105 e i dj Marco Marzi e Marco Skarica. L'evento, a ingresso libero e gratuito, si terrà in piazza Castello a partire dalle ore 21.00 e, in caso di maltempo, si sposterà al Foro Boario in piazza L. Dompè.

Info: www.visitfossano.it/





A Cherasco, nella cornice del Santuario di Nostra Signora del Popolo, avrà luogo da sabato 26 ottobre a domenica 17 novembre, la XIV edizione del festival ‘’Uto Ughi e la Santità Sconosciuta’’ che presenterà grandi concerti con artisti di fama internazionale. Sabato 26 ottobre, alle 21, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il Progetto Giovani Talenti Italiani s’incontreranno per sostenere il futuro della grande musica italiana, erede di una tradizione che Uto Ughi rappresenta al vertice. Ingresso libero.

Domenica 27 ottobre sarà di scena il grande pianista iraniano Ramin Bahrami in duo con il celebre flautista Massimo Mercelli impegnati nell’esecuzione di musiche di Bach. Ingresso a pagamento. Biglietti in prevendita presso il circuito TicketOne.it, a Cherasco presso la parafarmacia Rossi (via Vittorio Emanuele 65) e direttamente al botteghino la sera dell’evento.

Info: www.comune.cherasco.cn.it





Domenica 27 ottobre, alle 21.15, “Voxonus Festival – Dalle Alpi al Mare” calcherà la scena del ristorante La Torre di Brondello con un appuntamento nel nome della musica barocca e della cucina tradizionale abilmente riproposta in una location storica del Festival.

La serata, che vedrà il concerto della formazione d’eccellenza “Voxonus Quartet”, composta da Maurizio Cadossi, violino; Claudia Monti, violino; Claudio Gilio, Viola; Claudio Merlo, violoncello, sarà preceduta da un’apericena (a partire dalle 19) offerta gratuitamente a tutti gli spettatori, in un momento di convivialità e degustazione enogastronomica. Ingresso concerto 10 euro, biglietteria sul posto, parcheggio interno gratuito. Info: www.orchestrasavona.it





Solidarietà

La Fondazione Matteo Costamagna onlus ha organizzato per sabato 26 ottobre al Teatro Toselli di Cuneo il grande concerto Gospel for Senegal con il Sunshine Gospel Choir. Appuntamento alle 21 con il gruppo che coinvolgerà il pubblico con i suoi ritmi e la sua energia. Ospite del concerto sarà Noreda Graves, cantante proveniente da New York dotata di una voce emozionante e suggestiva.

Il ricavato del concerto sarà devoluto a sostegno del Progetto Senegal nel villaggio Baboucar Toumbou. Info: www.fondazionematteo.it/concertogospel2019.html





Sabato 26 ottobre il Teatro Milanollo di Savigliano ospiterà una serata a favore del Banco Alimentare con due momenti di riflessione. Dalle 20, infatti, sarà possibile visitare la mostra del Trentennale del Banco Alimentare che, con alcuni pannelli fotografici, racconta la storia di questi 30 anni attraverso lo sguardo, i sorrisi, i gesti di chi l’ha vissuta. Alle 21 invece andrà in scena lo spettacolo “La vertigine della libertà” della compagnia “I Canzonieri”, una riduzione teatrale di Guido Mezzera del capitolo più conosciuto dei Fratelli Karamazov di Dostoevskij: La leggenda del Grande Inquisitore. Una serata diversa, ma anche una buona ragione per ritrovarsi e riflettere su un argomento prepotentemente attuale come quello della libertà, unendo un gesto di solidarietà per l’opera del Banco Alimentare del Piemonte. Ingresso libero.

Info: https://www.visitsavigliano.it/spettacolo-teatrale-la-vertigine-della-liberta/





A Fossano, sabato 26 ottobre è in programma lo spettacolo di beneficenza “In viaggio - coraggio, relazioni, sogni” con la partecipazione straordinaria di Monsignor Derio Olivero. Appuntamento alle ore 21.00 nell'Aula Magna dell'Istituto Vallauri di Fossano; l’evento è stato organizzato per la raccolta fondi a favore dell’Associazione “Raggidaoltreconfine” per progetti di formazione, inclusione e disabilità rivolti a studenti, insegnanti e genitori. Sul palco I 4sangiu, La Corte dei Folli di Fossano e La Maison de la Danse di Cuneo. Lo spettacolo, presentato da Walter Lamberti è a ingresso libero, non ci sono prenotazioni di posti né biglietti da acquistare. Sarà però molto gradita un’offerta da parte del pubblico, per poter sostenere le tante attività dell’associazione culturale “Raggidaoltreconfine”, con particolare riferimento al progetto “Aggiungi un posto a tavola”.

Info: www.facebook.com/Raggidaoltreconfine/