Cuneo: inaugurato il nuovo mezzo attrazzato per persone con difficoltà motorie della residenza "S. Antonio"

E' arrivato a conclusione oggi (sabato 26 ottobre) dopo un anno di lavoro l'iter della donazione di un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con difficoltà motorie messo in piedi da PMG Italia SpA: alle 10 a Cuneo, presso la residenza "S. Antonio", infatti, la navetta è stata ufficialmente presentata.

Il mezzo ha un totale di 9 posti e, come suggeriscono le parole di Giancarlo Arneodo del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, "darà la possibilità di realizzare diverse attività e progetti dedicati ai nostri ragazzi con difficoltà motorie".

Presenti per l'occasione assieme a lui anche Franca Giordano in rappresentanza del comune di Cuneo, Giampaolo Beretta come presidente dell'assemblea dei sindaci del Consorzio e Domenico Larizza (direttore del Conad Borgo), oltre ovviamente ai rappresentanti degli sponsor coinvolti.