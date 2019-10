"The Others Art Fair": anche la Fondazione Scuola APM all'evento torinese

The Others Art Fair è la principale fiera indipendente italiana dedicata alle più recenti tendenze artistiche internazionali, una piattaforma espositiva rivolta a giovani gallerie, artist-run e project spaces, collettivi di artisti e curatori, spazi indipendenti.

The Others ha come obiettivo la promozione dei talenti artistici più giovani e il loro inserimento nel sistema internazionale dell’arte contemporanea. Ospitata sin dagli esordi in sedi non convenzionali, negli anni The Others si è spostata in diverse strutture, rivitalizzando e riconvertendo importanti edifici in disuso.

Gli orari di apertura serali, l'atmosfera vivace e informale, un ampio programma di eventi transdisciplinari sono gli ingredienti che hanno portato alla creazione di un nuovo format di promozione dell'arte.

Nello scenario dell’ex Ospedale Militare Alessandro Riberi, in corso IV Novembre, la Scuola APM quest’anno avrà l’opportunità di essere presente in uno spazio espositivo dedicato con opere prodotte dagli ex-allievi legate all'ambito del video e della musica e che andranno a costituire parte delle installazioni della Rassegna.

Sarà conferito dal Board curatoriale di The Others e dalla Scuola APM un premio del valore di 500 euro alla proposta artistica ritenuta di maggior valore. Verranno inoltre coinvolti nella rassegna i giovani musicisti allievi del corso di formazione orchestrale “Obiettivo Orchestra” che si esibiranno negli spazi espositivi secondo differenti formazioni (duo, trio, quartetto).

La partecipazione della Scuola APM a un importante evento quale “The Others Art Fair” è motivo di grande soddisfazione per l’istituzione, un’importante opportunità rivolta ai suoi studenti e allievi diplomati che oggi portano il nome di APM nel mondo attraverso la loro arte.

La fiera sarà aperta con i seguenti orari: giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16 all’una di notte (la biglietteria chiude alle 24.15), domenica 3 novembre, ultimo giorno, dalle ore 11 – 21.