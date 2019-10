È ora di spostare le lancette: torna l’ora solare e si dorme di più!

L’estate sta finendo... No, è già finita! Dite addio ai tramonti romantici sul mare: la notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre si entra in modalità autunno/inverno con l’ora solare.

Ciò significa che le lancette andranno spostate un’ora indietro: alle 3 saranno di nuovo le 2.

Nel 2019 è lo smartphone a pensare per noi e quasi tutti i dispositivi lo fanno in automatico, ma mai dire mai. Prima conseguenza del cambio d’ora, la bellezza di dormire 60 minuti in più domenica notte. Sì certo, ma le giornate saranno più corte e le temperature tutto meno che invitanti.

Piumone e anima in pace, forse per l’ultima volta! Infatti, c’è chi vuol tagliar la testa al toro abolendo il cambio ora.

La Commissione Europea è più che propensa e lo ha dimostrato tramite un atto ufficiale, arrivato direttamente da Bruxelles, che però dovrà passare al vaglio di tutti gli Stati membri e dell’Europarlamento.

L’Italia nei primi mesi del 2020 dovrà, pertanto, scegliere se mantenere il cambio dell’ora o abrogarlo. L’ora legale tornerà domenica 29 marzo, ma purtroppo è ancora presto per pensarci.