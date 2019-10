Clavesana, prosegue il festival "EstOvest": tocca ad Adele Zaglia e "Il silenzio del mare"

Prosegue EstOvest, il Festival di musica classica contemporanea che con più di due mesi di programmazione presenta tante vie straordinarie del raccontare in musica.

Sabato 26 ottobre l’iniziativa si sposta nella Langhe per il secondo appuntamento del ciclo di incontri gratuiti dedicati alla Resistenza. Alle 16.30, presso le Cantine Luzi Donadei di Clavesana, Adele Zaglia rifletterà su "Il silenzio del mare".

Il libro di Vercors fu diffuso in clandestinità nel 1942 in Francia sotto l'occupazione tedesca.

L’opera è una breve narrazione che si svolge tra le quattro mura di un salotto, ma è soprattutto la storia della muta resistenza che fu la prima forma di opposizione francese all'invasore tedesco. Tradotto in ventuno lingue è divenuto ovunque un racconto-simbolo della virtù eroica dell'intransigenza, che può sbocciare anche nel più umile degli esseri umani.

Il programma musicale vedrà come protagonista il violino di Adrian Pinzaru e proporrà brani di Heinrich Ignaz Franz von Biber, Igor Stravinski, Alfred Schnittke, Pietro Locatelli e uno studio per violino solo di Jörg Widmann in prima esecuzione italiana.