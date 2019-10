Con il software “EGMS”, ideato da Rossella Bussetti e progettato dal suo staff tecnico, puoi realizzare qualsiasi tipo di evento, monitorando i costi

L'unico modo per gestire un evento, mantenendo sotto controllo anche i costi è quello di avvalersi della tecnologia. Ma non è tutto! Bisogna far comunicare tra loro anche le principali operation, accrediti, accomodation, arrivi & partenze, trasporti, rate card, volontari & staff, ticketing, sicurezza e molto altro ancora, riducendo al minimo l’errore umano e aumentando l’affidabilità dei processi. Serve infatti, una capacità operativa di alto livello, che consenta un flusso continuo di scambio di informazioni. Rossella Bussetti, organizzatrice da oltre trent'anni di eventi sportivi, istituzionali e congressuali in Italia e all'estero e General manager della società Orion Sky Global LTD, ha ideato e progettato con il suo staff tecnico “EGMS”, un software rivoluzionario in grado di coprire tutte le aree operative di un evento, riuscendo addirittura a contenerne i costi.

“Per far sì che un evento funzioni senza intoppi - ci ha spiegato Rossella Bussetti – bisogna seguire un protocollo che consenta di soddisfare le aspettative degli sponsor tramite dei dati tangibili sui risultati, massimizzando i ricavi e mantenendo il budget assegnato. Per queste motivazioni abbiamo realizzato EGMS, un software capace di aiutare chiunque a organizzare un evento, ma soprattutto capace di gestire le attività da svolgere. L'applicativo infatti, è in grado di programmare la gestione, pianificare e monitorare i budjet nei minimi dettagli, prima, durante e dopo l'evento. Questo prezioso strumento tecnologico si basa su di un database modulare unificato, che consente l’interoperabilità completa e lo scambio di informazioni attraverso diverse aree e la gestione di un evento, sia esso sportivo, istituzionale o aziendale, diventando quindi più efficiente e meno costoso, arrivando anche a tagliare i costi fino al 40%”.