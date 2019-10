Il monregalese Matteo Bruno di "Groove Eater Studio" debutta nell'olimpo dei rapper

Mondovi come Milano. Mondovi come Napoli. Il monregalese Matteo Bruno - nome in arte Luna - tecnico e produttore al Groove Eater Studio - è riuscito a inserire a pieno titolo la cittadina piemontese all’interno della cartina geografica della musica trap italiana producendo ‘Te quiero’ , l’ottava traccia dell’album di debutto del rapper napoletano Enzo Dong chiamato ‘Dio Perdona, Io No’ pubblicato il 25/10 su tutte le piattaforme.



Luna, dopo una nutrita lista di pubblicazioni su etichette internazionali, fa cosi il suo debutto in Italia all’interno di un LP attesissimo che vanta collaborazioni di assoluto prestigio. I featuring di Fabri Fibra, Dark Polo Gang, Tedua, Fedez, Gemitaiz e Drefgold dimostrano inequivocabilmente la caratura di Enzo Dong che, dopo i milioni di plays sui singoli di lancio ‘ Nnammurata’ e ‘Limousine’ feat. Tedua, e pronto a entrare nel pantheon della scena rap italiana.



‘Dio Perdona, Io No’ trae ispirazione da Secondigliano e Scampia, i quartieri dove Enzo e nato e cresciuto e Luna e riuscito a creare una cornice perfetta all’interno della quale il rapper e riuscito ad esprimersi al massimo delle sue capacita. ‘E’ un onore per me mettermi a confronto con una realta del genere. E’ la mia prima sfida sul territorio italiano e sono soddisfattissimo del lavoro svolto. Ho composto ‘Te quiero’ da zero su misura per quelle che erano le richieste artistiche di Enzo senza pero mai mettere da parte il mio gusto personale. C’e tutta la cattiveria e la realta che circonda l’ambiente hip hop moderno” .



All’interno del disco Luna si trova circondato dai migliori produttori della scena italiana come Andry The Hitmaker, Dat Boi Dee, Madreal, Legend, Chris Nolan, Slembeatz, Kid Caesar, Daves The Kid e Junior K ed e l’unico debuttante assoluto all’interno del disco. “Enzo e tutto l’entourage sono persone fantastiche che, oltre ad avermi dato grande fiducia, mi hanno spinto a lavorare duro senza lasciare mai da parte il piacere di essere me stesso. Ritrovarmi in un album con artisti e produttori di questo calibro e un onore e una sfida a fare sempre meglio”.



Un traguardo ambizioso che dimostra come, indipendentemente dalla posizione geografica, il talento e il duro lavoro portano sempre a risultati importanti.