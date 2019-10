Monchiero: l'amministrazione consegna la Costituzione ai 7 neo diciottenni

Con una semplice ma suggestiva cerimonia, il 25 ottobre alle ore 21 presso la Sala Consigliare del Comune di Monchiero si è provveduto a consegnare la Costituzione Italiana a 7 giovani che nell’anno in corso hanno raggiunto la maggiore età.

Erano presenti l’Amministrazione Comunale, le famiglie dei giovani, il Sindaco Riccardo Ghigo ed in particolare il Consigliere Comunale con incarico alle politiche giovanili e sociale, Stefania Balbi che nel suo intervento ha ricordato e ribadito come il documento in questione, sia sempre più importante ed attuale nonostante siano trascorsi ben 71 anni dall’entrata in vigore.

Dopo il canto dell’Inno Nazionale è stata donata a Daniela, Iman, Ayoub, Matteo, Nicole, Francesca Pia e Yassir una copia tascabile della Costituzione Italiana con l’invito a leggerla.

Il Sindaco, nel suo intervento ha ricordato, che raggiungere la maggiore età significa diventare titolari di tanti diritti ed altrettanti doveri. Ha ricordato inoltre, che per giungere alla promulgazione del documento nel corso degli anni sono morte tantissime persone che vanno ricordate alle nuove generazioni e mai dimenticate.

Un breve cenno è stato dedicato anche ai genitori dei giovani che rappresentano il punto di riferimento degli stessi e che quindi vanno tenuti nella giusta considerazione. Un modo semplice e costruttivo per dare il giusto rilievo ai giovani che sono il futuro del nostro piccolo Paese e che quindi possono approcciarsi alla vita politica sicuri che troveranno persone in grado di ascoltarli. La serata è terminata con un momento conviviale con un sobrio rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale.

Un grazie doveroso a tutta l’Amministrazione Comunale, ai giovani ed alle loro famiglie che sono intervenute.