Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 27 ottobre, a Dogliani. Un'auto si è schiantata con un muro di cinta di ditta di autotrasporti in via Aldo Moro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Dogliani per la messa in sicurezza del veicolo.

Intervenuta l'équipe medico sanitaria del 118, che ha trasportato il passeggero coinvolto nel sinistro all'ospedale di Mondovì.