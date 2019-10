"Lo sport fortifica...lo studio nobilita" 13ma edizione, premiazione a Bra

Sarà il bell'Auditorium della Cassa di Risparmio di Bra Gruppo Bper messo a disposizione dal Presidente Francesco Guida e dal Direttore Generale Paolo Cerruti, a fare da splendida cornice alla cerimonia finale di premiazione del progetto Lo sport fortifica...lo studio nobilita.



Supportato dalla Fondazione CrBra del Presidente Donatella Vigna, l'evento ideato e fortemente voluto dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra è giunto alla tredicesima edizione con riconoscimenti ufficiali da parte del CONI, del MIUR Cuneo e dalla testata giornalistica La Stampa con evidenza degli aspetti che pongono il progetto ad essere indicato come d'utilità sociale.



"Sono riconoscente al team dirigente dell'UNVS braidese che mi affianca con grande impegno in un'attività svolta con passione e volontà in modo volontario e con indubbio spirito di servizio senza alcun ritorno economico" - dice il Presidente del sodalizio sportivo Paola Ballocco che aggiunge - "Un grazie significativo alla Commissione di Valutazione, Renato Arduino giornalista de La Stampa, Marcello Strizzi coordinatore ufficio educazione fisica Miur Cuneo e Sergio Provera dirigente AIDO ed UNVS persone capaci e professionali che hanno dedicato grande attenzione nell'analisi delle decine di domande per l'assegnazione delle 11 borse di studio e di tanti altri premi messe in palio dalla nostra realtà associativa e dagli amici dell'AIDO Sezione Provinciale di Cuneo e Gruppo Comunale di Bra".

Sabato 9 Novembre alle ore 17.00 saranno pertanto, dopo tanta attesa, resi noti i nominativi degli studenti meritevoli, visto l'impegno nello studio e nello sport, di un premio utile occasione di stimolo a far sempre meglio e sempre di più.

"Non posso che essere davvero compiaciuto che un idea concepita nel 2007 sia oggi più che mai apprezzata e conosciuta" - dice il Presidente Emerito ed Onorario UNVS Sezione di Bra Gianfranco Vergnano che prosegue - "Anche quest'anno vivremo nella cerimonia finale del progetto un momento di festa dove, con soddisfazione, potremo ufficializzare che anche sull'anno scolastico 2019/'20 l'iniziativa proseguirà ad essere viva e presente grazie alla Fondazione CRC ed al Presidente GianDomenico Genta che ha riconosciuto la valenza sociale dell'iniziativa fornendo le risorse utili a dar futuro all'iniziativa: un grande risultato!".