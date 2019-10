Tanti eventi e per tutti i gusti in questa ultima e soleggiata domenica di ottobre

Scopri tutti le manifestazioni in Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it; per aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative qui elencate consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni; consulta anche la nostra sezione eventi dove troverai tante informazioni utili per trascorrere il fine settimana.



Fiere, sagre e manifestazioni all’aperto

Ad Alba, prosegue l’89° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, manifestazione che caratterizza l'autunno della città con un fitto programma di appuntamenti e approfondimenti dedicati agli enoturisti più esigenti e che offre ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino, annusare e assaggiare gli elementi della cultura materiale del Piemonte attraverso degustazioni, esperienze sensoriali e laboratori. Anche questa domenica appuntamento tradizionale con i mercati dedicati alle eccellenze agroalimentari e alle produzioni artigianali del territorio, approfittando anche delle numerose iniziative culturali collaterali.

Oggi, domenica 27 per tutto il giorno, in Piazza Risorgimento, ci sarà il Festival della carne con degustazioni di carne cruda, salsiccia, agnolotti, tagliata, focaccia, pane, pizza e torte. Sempre oggi, alle 15, nella stessa piazza, appuntamento con il Festival della Bandiera e lo spettacolo degli sbandieratori.

Info e programma: www.facebook.com/tartufobiancoalba e www.fieradeltartufo.org



A Barolo questa domenica, dalle 11, è in programma la manifestazione “A tutta trippa” con banchi d’assaggio per le vie del paese. Il menù comprenderà tante specialità a base di trippa, accompagnate da altre golosità locali, come formaggi, salumi, salsiccia in umido e polenta, pane prodotto con svariate farine, acciughe, olio extra vergine taggiasco, torroni e dolci a base di nocciola. Non mancheranno le castagne dell’alta Valle Tanaro preparate dai mundajè del Consorzio di valorizzazione di Garessio e, ovviamente, il Barolo dei produttori locali. La giornata sarà accompagnata dall’esibizione della filarmonica Aldo Cortese di Pont Canavese e dalle musiche popolari del duo Barot band. Info: www.comune.barolo.cn.it



A Corneliano d'Alba prosegue fino ad oggi, domenica 27 ottobre, la “Fiera di San Carlo 2019”, manifestazione enogastronomica, dell'agricoltura e dell'artigianato del Roero. Questa mattina saranno aperti gli stand del vino Favorita e dei vini del Roero, seguiranno le cerimonie di inaugurazione e il concorso fotografico, il torneo di street football e una passeggiata culturale guidata nel centro storico. Durante tutta la giornata musica, antichi mestieri, mostra mercato di prodotti tipici, intrattenimenti per i bambini, caldarroste, cioccolata calda e vin brulè.

Info e programma completo: https://it-it.facebook.com/ProLocoCorneliano/



A Guarene fino ad oggi è in programma “Pera Made Roero”, manifestazione dedicata alla pera Madernassa con convegni, laboratori, show-cooking e street food. dQuesta domenica, alle 10.30 convegno sulla Pera Madernassa, alle 12.30 aperitivo e a seguire pranzo presso Tenuta Piedelmonte a base di bollito. Info: www.visitguarene.it/news-eventi/



Prosegue a Rifreddo la manifestazione “Le notti delle streghe, mistero a Rifreddo” che valorizza il patrimonio culturale locale, a partire dall’antico Monastero di Santa Maria della Stella, al massiccio del Mombracco che in autunno si presenta in tutto il suo fascino.

Per oggi è stata organizzata, con ritrovo alle 14.15 in Piazza della Vittoria, una passeggiata naturalistico-magica sulle pendici del Monte Bracco, mentre, sempre in Piazza Vittoria, saranno disponibili Street Food malefico e bevande stregate. Info: www.lenottidellestreghe.eu



In attesa della neve, Pian Munè di Paesana propone per questa domenica, in collaborazione con l’associazione Vesulus, una camminata naturalistica con guida. Il ritrovo è fissato per le 9 di fronte al rifugio a valle. Si percorrerà l’anello “due valli” lungo il nuovo sentiero che da Pian Munè porta al Colle di Gilba e risale verso le meire Pian Croesio per poi tornare al punto di partenza. Dopo la camminata, per chi lo desidera, c’è la possibilità di pranzare al rifugio. La durata della camminata è di circa 3 ore e l’attrezzatura necessaria richiede scarponcini da trekking. Il costo di iscrizione è di 8 euro. Info: http://www.pianmune.it/



Ad Envie, oggi, domenica 27 ottobre torna l’appuntamento con il mercatino delle pulci e la castagnata a Envie; fin dal mattino sarà possibile visitare le bancarelle del mercatino delle pulci dislocate lungo Via Nuova, mentre i trattori d’epoca e le varie esposizioni troveranno spazio in Piazza Don Bosio. Grande novità di quest’anno sarà la presenza di Giovanni Barbera e Adam Kambi, esperti scultori del legno provenienti dalla provincia di Biella, che realizzano vere e proprie opere d’arte con l’ausilio della motosega.

Nel pomeriggio, dalle ore 14, inizierà la distribuzione delle frittelle di mele e dei môndaj preparati nelle caratteristiche “peile”. Per i più piccoli, spettacolo garantito con l’animazione dell’Accademia del divertimento e danze occitane libere a tutti, con il gruppo “La Valada”.

Info: www.facebook.com/associazioneargic



A Brondello oggi si svolgerà la sagra “Ritornano i mundajè” con un ricco programma già a partire dalle 8 del mattino con l’apertura del mercato per le strade del paese. Alle 10.15 inaugurazione della sagra e saluti delle autorità a cui seguirà l’apertura della mostra del concorso fotografico presso il salone polivalente. Alle 11 premiazione delle torte in concorso che saranno degustate da tutti i commensali a fine pranzo e apertura del banco di beneficenza; alle 12.30 pranzo e nel pomeriggio canti e musiche per le vie del paese. I mundajè proporranno le caldarroste, gli Alpini invece il vin brulè. Tanti eventi da non perdere nel pomeriggio per il divertimento di grandi e bambini; alle 19 ci sarà la cena conclusiva della manifestazione. Dalle 13.30 alle 17 ci sarà la possibilità di raggiungere il paese con il servizio navetta gratuito, con partenza dalla piazza di Pagno e arrivo alla chiesa di San Sebastiano di Brondello.

Programma completo nella nostra sezione eventi: www.targatocn.it/sommario/argomenti/eventi



A Melle oggi, domenica 27, si svolgerà la tradizione castagnata autunnale. Alle 10.30 ritrovo presso l’ala comunale per la camminata con gli accompagnatori dell’associazione Vesulus al castagno secolare “Tabudiera d Titta” con pranzo al sacco. Dalle 14 alle 17 degustazione di castagne e frittelle di mele presso l’ala comunale. La giornata sarà allietata dal gruppo musicale occitano “Paure Diau”, con bancarelle di prodotti tipici. Info: www.facebook.com/prolocomelle/



A San Damiano Macra prosegue anche oggi, dalle 9 alle 18, la “Fiero del Quatre- Fiera dell’Autunno”. Il programma Di oggi prevede l’esposizione e la vendita di prodotti agricoli ed artigianali delle Valli Occitane, balli occitani, rievocazione degli antichi mestieri, distribuzione di mundaj e vin brulé. Alle 12.30 ci sarà il pranzo presso la Palestra Comunale, alle 14.30 è in programma l’animazione per bambini e famiglie con il gioco in scatola “Pluf!Gioca con le terre del Monviso” a cura della Fabbrica dei Suoni di Venasca.

Info: www.comune.sandamianomacra.cn.it



Termina oggi a Bernezzo la manifestazione “La Castagna a Berness”. Oggi, domenica 27 ottobre, dalle 14 alle 19, ci sarà la fiera con mostra-mercato dei prodotti tipici, la distribuzione di mundaj, frittelle di mele e vin brulè, musica e balli occitani con i Lou Pitakas.

Info: www.facebook.com/PRO-LOCO-BERNEZZO



La “Sagra d’l coj” è ritornata a Margarita questo fine settimana con una manifestazione dedicata appunto al cavolo. Oggi, domenica 27 ottobre, alle ore 10.30 inaugurazione della sagra con la sfilata della Banda Musicale nel centro storico e la consegna del Premio Cavolo d’Argento; dalle 12.30 si potrà pranzare con piatti a base di cavolo presso la Ca’ del Coj. Dalle 11 alle 17 ci sarà la possibilità di una visita guidata in carrozza trainata da cavalli nel giardino del meraviglioso castello di Margarita. Info: www.facebook.com/ProLocoGiovaniMargarita



A Chiusa Pesio, questo fine settimana è dedicato alla Festa del Marrone. In programma l’esposizione d’arte ed artigianato locale, stand gastronomici con prodotti tipici, degustazioni di castagne e môndài, vin brulè e dolci, musica e balli popolari.

Questa domenica, nel centro di Chiusa di Pesio, per tutto il giorno saranno presenti mercatini ed esposizioni con stand gastronomici e non solo. Tanti gli appuntamenti in programma: un tour in bicicletta, laboratori del Gusto, proiezione di un film-documentario e visite guidate. All’ora di pranzo l’appuntamento sarà in via Roma, per un banchetto sotto il tendone riscaldato. Nel pomeriggio la festa proseguirà con musica e balli del Gruppo folkloristico di Limone Piemonte insieme alle caldarroste locali, vin brulè, liquore crema alla castagna, frittelle di mele, vendita dei marroni di Chiusa di Pesio e dolci tipici, esposizione attrezzature e macchinari per le castagne. Dalle 16, in piazza Cavour (sotto il Pellerino), Show Cooking a cura dell'Associazione Cuochi Cuneo a ingresso libero. Verranno cucinati e degustati piatti a base di Marroni di Chiusa di Pesio e castagne della Valle Pesio.

Info: www.facebook.com/prolocovallepesio



Questo fine settimana proseguono a Crava, frazione di Rocca dè Baldi la Fiera d’Autunno e la Fiera del Fagiolo che avranno luogo per le vie del paese durante tutta la giornata. L’inaugurazione ufficiale si terrà al mattino, alle ore 10 all’angolo tra via Umberto I e via Giovanni XXIII. Alle 12 street food con “Fagioli dal mondo”: Empanadas y Habichuelas dalla Repubblica Dominicana, Ula della tradizione piemontese, Beans & Eggs anglosassoni e sandwich cookies from USA si incontreranno in un percorso gastronomico unico. Dalle 14.30 l’atteso appuntamento con il concorso di bellezza “Miss Autunno” presso il padiglione riscaldato. Per tutto il pomeriggio, nelle vie del paese castagnata con intrattenimento per bambini e le bancarelle con le eccellenze gastronomiche della zona. Dalle 20 polentata con serata danzante a cura dell’orchestra “Bovero Band”. Info: www.facebook.com/prolocoRoccadebaldese01/



A Vinadio nel fine settimana ci sarà la “Fiera dei Santi con la Mostra della pecora sambucana”.

Gli splendidi paesaggi della Valle Stura e i suggestivi spazi del Forte Albertino faranno da sfondo alla manifestazione che riprende la tradizione di un'antica fiera di fine alpeggio. Concerti, mostre e spettacoli con musiche e danze occitane richiamano numerosi visitatori italiani e francesi per i quali la fiera è un'occasione unica per degustare la rinomata carne di agnellone sambucano.

Appuntamento per oggi dalle 9 alle 20. Info: www.vallestura.cn.it



Nella frazione San Giacomo di Roburent oggi, domenica 27 ottobre, per tutto il giorno, è in programma la “Festa della Castagna”, una festa vera e propria con un programma per tutti i gusti: mercatino con le bancarelle lungo la via principale del paese, creazione di sculture in legno presso la piazza Magnano e l’atteso spettacolo di trial con i campioni europei. E non mancherà nemmeno la musica, con l’esibizione del gruppo “Gli Spunciaporchi”. E poi le grandi protagoniste: le caldarroste, offerte dai commercianti, accompagnate da altri prodotti tipici.



A Cigliè, questa domenica torna la Cisrà, zuppa di ceci e piatto tipico della tradizione langarola ideale per l’alimentazione autunnale.

L’evento si aprirà alle 11 del mattino, con il mercatino dei prodotti artigianali, sulla piazza principale del paese. Dalle 12.30 sarà poi possibile pranzare al coperto con la Cisrà. Dalle ore 15, spettacolo musicale in piazza con il gruppo “The Family Band”, ad ingresso libero. Per tutto il pomeriggio si potrà visitare la mostra fotografica del corso di Cigliè e sarà possibile gustare la Cisrà, accompagnata da formaggio, dolce e vino al prezzo di 8 euro.

Info: www.facebook.com/Pro-Loco-Cigliè



A Battifollo torna oggi l’immancabile appuntamento autunnale con la Festa della Castagna, e la degustazione dei prodotti tipici nel pranzo preparato dai cuochi volontari della Pro loco e la cottura, nel pomeriggio, delle squisite caldarroste. Dopo la messa nella chiesa di San Giorgio alle 9,30, la giornata proseguirà alle 12,30 con il pranzo. A seguire, alle 15,30 distribuzione di caldarroste ad offerta libera. In caso di maltempo la manifestazione si terrà nel salone Pro Loco.

Info: www.facebook.com/Proloco-Battifollo-



Eventi per bambini e famiglie



Prosegue l’appuntamento con i fine settimana dedicati alle famiglie al Museo del Giocattolo di Bra, che ospita una bellissima collezione di giocattoli donati da un benefattore che li ha raccolti durante tutta la sua vita. Questa domenica sarà l’occasione per scoprire questa collezione in una veste davvero inedita: animata! Già fin dall’ingresso, i visitatori saranno accolti da un coinvolgente intrattenimento a tema in costume. Nelle sale del museo, poi, studenti coordinati dall'Associazione Stregatocacolor “daranno vita” ai giocattoli esposti attraverso visite teatralizzate che raccontano storia e storie dei balocchi, affascinando i più piccoli e risvegliando ricordi ed emozioni nei più grandi. Le visite animate per le famiglie sono proposte esclusivamente alle ore 15.30 e alle 17.

Info: www.turismoinbra.it/giochi-da-tavolo-e-visite-animate-al-museo-del-giocattolo-di-bra/



Ad Ormea, nel Centro Storico, oggi, domenica 27 ottobre, dalle 14 alle 18, è in programma l’evento “Città dei Bambini-Haolloween Edition” con Truccabimbi, animazione, laboratori, raccontastorie, set fotografici itineranti con fate e streghe, degustazioni per grandi e piccini.

Info: www.facebook.com/Pro-loco-Ormea



Nell’ultima domenica di ottobre, il laboratorio per famiglie a Saluzzo è in tema con Halloween.

Oggi, dalle ore 17 alle 19, i bambini dai 6 anni in su, potranno partecipare ad un’attività che prevede giochi, racconti di storie paurose e laboratori di manualità. Per l'occasione i bambini potranno entrare mascherati e partecipare alla misteriosa caccia al tesoro in Castiglia.

L’appuntamento è alle ore 17.00 nella biglietteria della Castiglia, in piazza Castello, 1.

Il costo è di 5 euro a bambino con un adulto accompagnatore.

Info: www.facebook.com/laCastigliaeiMuseidiSaluzzo



Oggi, domenica 27 ottobre, a Manta appuntamento con il “Castello Stregato”: spiriti, streghe, fantasmi di antichi castellani che tornano in vita dal passato e tante altre misteriose e oscure figure animeranno i festeggiamenti di Halloween. Grandi e bambini parteciperanno ad una visita indimenticabile al maniero, tra ricche narrazioni e coinvolgenti intrattenimenti, scoprendo così la sua storia divertendosi, senza rinunciare ad un pizzico di paura.

Tra storie, aneddoti e tante curiosità, i piccoli visitatori potranno diventare protagonisti della narrazione vestendo i panni di personaggi misteriosi e avranno l’occasione unica di trascorrere un pomeriggio "stregato", grazie ai travestimenti e a un laboratorio.

Il percorso è adatto a bambini dai 6 agli 11 anni; appuntamento dunque oggi, dalle 14 alle 18. Info: www.fondoambiente.it/eventi/il-castello-stregato



Musica, cultura e spettacoli



In questo fine settimana prosegue la rassegna “Narrar castelli e vini”, con visite narrate che offrono un viaggio a ritroso nel tempo e che permettono ai visitatori di scoprire eventi e aneddoti memorabili, oltre a gustare la ricchezza della produzione enogastronomica del territorio. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta degli edifici dagli stessi personaggi che vissero fra quegli ambienti, grazie alla finzione scenica a cura di narratori e guide turistiche che daranno voce a figure storiche e leggendarie legate a tali castelli. La forza questa iniziativa è rappresentata dall’emozione che sa suscitare nel visitatore la storia stessa di ciascun edificio, colta in un momento storico particolare. I castelli, quasi richiamati alla vita, accolgono nuovamente fra le loro sale e nei loro giardini frotte di persone, come un tempo nobili e servitù, artisti, artigiani, postulanti. Un percorso quindi in grado di coinvolgere non solo gli adulti ma anche i bambini.

Questa domenica a Magliano Alfieri le visite saranno dedicate alla famiglia Alfieri di Sostegno e al Museo delle arti e tradizioni popolari. La visita terminerà con una degustazione di vini locali. Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (le partenze sono previste ogni ora circa).

A Ceresole d’Alba, oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenza ogni 45 minuti circa) sarà visitabile il castello. Al termine della visita sarà possibile degustare vini della Scuola Enologica di Alba Umberto I. Il Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba sarà aperto e visitabile dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 con ingresso gratuito.

Sempre questa domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (partenze ogni ora circa), sarà possibile visitare il castello di Monteu Roero, circondato dalle profonde e caratteristiche “rocche, costruito sull’elevato colle che diede il nome al paese (“Monte Acuto” in origine). La visita permetterà ai visitatori di immergersi nell’atmosfera antica e suggestiva del castello, ambientandola negli anni caratterizzati dai litigi interni della famiglia dei Roero. Al termine della visita sarà possibile degustare vini dei produttori di Monteu Roero.

Info: www.turismoinlanga.it/it/narrar-castelli-e-vini/



A Cherasco, nella cornice del Santuario di Nostra Signora del Popolo, avrà luogo fino a domenica 17 novembre, la XIV edizione del festival ‘’Uto Ughi e la Santità Sconosciuta’’ che presenterà grandi concerti con artisti di fama internazionale.

Oggi, domenica 27 ottobre, alle 21 sarà di scena il grande pianista iraniano Ramin Bahrami in duo con il celebre flautista Massimo Mercelli impegnati nell’esecuzione di musiche di Bach. Ingresso a pagamento. Biglietti in prevendita presso il circuito TicketOne.it, a Cherasco presso la parafarmacia Rossi (via Vittorio Emanuele 65) e direttamente al botteghino la sera dell’evento.

Info: www.comune.cherasco.cn.it



Oggi, domenica 27 ottobre, alle 21.15, “Voxonus Festival – Dalle Alpi al Mare” calcherà la scena del ristorante La Torre di Brondello con un appuntamento nel nome della musica barocca e della cucina tradizionale abilmente riproposta in una location storica del Festival.



La serata, che vedrà il concerto della formazione d’eccellenza “Voxonus Quartet”, composta da Maurizio Cadossi, violino; Claudia Monti, violino; Claudio Gilio, Viola; Claudio Merlo, violoncello, sarà preceduta da un’apericena (a partire dalle 19) offerta gratuitamente a tutti gli spettatori, in un momento di convivialità e degustazione enogastronomica. Ingresso concerto 10 euro, biglietteria sul posto, parcheggio interno gratuito. Info: www.orchestrasavona.it