Il milanese imbruttito dà lezioni di marketing al “Giargiana” di Dogliani, girata nelle Langhe la nuova puntata della celebre pagina social (VIDEO)

Il milanese imbruttito è una pagina facebook che conta 1,5 milioni di follower su facebook. Ironizza sullo stile di vita dei milanesi, perennemente indaffarati e attaccati al fatturato, infastiditi da tutto ciò che può essere una perdita di tempo. Perdita di tempo che molto spesso corrisponde con il “Giargiana”, chiunque venga da fuori Milano. Il racconto di uno stile di vita in cui molti milanesi - e non solo - si sono rivisti. Ed è così che è nato il successo di questa pagina.



Dalle interviste “imbruttite” di Luca Abbrescia, storico vee jay di All Music, che incalza gli intervistati con domande a personaggi particolari e in situazioni particolari (dall’alto contenuto trash). Alle video pillole “imbruttite”, dove l'"imbruttito" è impersonato dal bravissimo attore comico Germano Lanzoni, l’anti-Giargiana per eccellenza.



Nell’ultimo post della pagina si può notare un video di 10 minuti che sponsorizza i nuovi Doblò della Fiat. Qui il Giargiana è rappresentato da un doglianese fuori sede che insieme al cugino vuole tirare su un business legato alla produzione del vino, ma con scelte di marketing discutibili e un po’ sempliciotte. Il numero uno degli imbrutti si presta per dar loro qualche consiglio, salvo poi chiedere un corrispettivo di “cinquanta kappa” (cinquanta mila euro). Il Giargiana doglianese per poter ripagare al “favore” offerto resta pinzato nell’offerta di uno stage di cinque anni.



Nel video la pillola dei Milanesi Imbruttiti girata per la maggior parte a Dogliani.