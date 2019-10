Cossano Belbo, volontari e Amministrazione al lavoro sugli spazi del cimitero comunale

Paraventi in legno per mimetizzare le varie postazioni per la raccolta dei rifiuti presenti nel cimitero. E’ quanto realizzato a Cossano Belbo mettendo in pratica un suggerimento arrivato dal presidente del locale Gruppo Fidas, Gianni Baldi.

Riciclando normali pallet per il trasporto merci, il signor Baldi, coadiuvato dal cantoniere comunale Alessandro Bogliacino e dal sindaco Mauro Noè, ha costruito tutte le strutture di copertura dei vari bidoni sparsi per il camposanto. La loro tinteggiatura con impregnante ad acqua ha permesso di mettere in risalto elementi che fino a ieri potevano stonare con la graziosa e curata disposizione dei vari manufatti di abbellimento del cimitero cossanese.



Sono intanto concluse le migliorìe all’interno della struttura, quali una migliore regimentazione delle acque piovane in particolari punti critici, la sistemazione di alcune siepi e quella del locale servizi igienici.



L’Amministrazione, con vistosi cartelli esposti nelle varie zone del cimitero, invita i visitatori a mantenere sempre comportamenti consoni alla sacralità del luogo, rispettandone il decoro.



Inoltre sono in fase di progettazione i lavori di ampliamento degli spazi con la realizzazione di nuovi loculi, la cui ubicazione consentirà di sfruttare appieno le superfici libere, apportando al contempo ulteriori migliorìe ad angoli poco praticati e di scarso impatto visivo per i visitatori.