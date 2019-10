Cuneo: sui mancati pagamenti del canone di tettoia Vinaj il comune punterà a dialogare con la società gestrice

Uno sviluppo che sia di assurda conferma quello riguardante il contenzioso aperto tra il Comune di Cuneo e la società di progetto “Tettoia Vinaj” gestrice del fabbricato omonimo in piazza Foro Boario, in merito al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto: nello stesso bando vinto dalla precedente società gestrice – la CONSITAL – è dichiaratamente indicato che le mensilità riguardino tutti e cinque gli anni successivi alla firma del contratto.

Nella serata di oggi (lunedì 28 ottobre) Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) è ritornato sull’argomento a distanza di un mese dall’ultima volta: “La controversia dev’essere risolta, rischia di danneggiare il comune per diverse migliaia di euro. Inammissibile che la società gestrice non riconosca una chiara evidenza, ma mi chiedo anche perché l’amministrazione non abbia affrontato prima la questione”.

A rispondere l’assessore Paola Olivero che ha chiarito sin da subito come la prima lettera di sollecito dagli uffici comunali sia datata 3 novembre 2015: “Vero che un’azione legale, che avrebbe anche potuto essere intrapresa prima, avrebbe potuto concludere la questione ma avrebbe significato anche un ulteriore esborso economico, magari per poi addivenire a una soluzione simile a quella che potremmo raggiungere cercando di dialogare semplicemente con la società”.

“Concordiamo sul fatto che il bando sia ben chiaro nelle sue specifiche – ha concluso Olivero - . È da poco avvenuto il passaggio di consegne al nuovo direttivo della “Tettoia Vinaj” e presto cercheremo di raggiungere una soluzione effettiva”.