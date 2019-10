Laboratorio dell'autostima di Noi4You all'oratorio salesiano di Cuneo, si parla di coppie

Lunedì 4 Novembre alle ore 21 presso l’Oratorio Salesiano Don Bosco di Cuneo si terrà il consueto appuntamento mensile con il Laboratorio dell’autostima organizzato dall’Associazione Noi4you: appuntamento molto apprezzato e seguito dai cuneesi che fin dal primo laboratorio hanno partecipato numerosi.



Dopo il grande successo del precedente laboratorio in cui i partecipanti hanno provato in prima persona le tecniche corporee e di respirazione per “allenare” mente e corpo, questa serata, che sarà condotta dalla psicoterapeuta Monica Marro, verterà sulla “coppia” al fine di comprendere meglio il “sistema coniugale” e, attraverso l’interazione con i partecipanti, si cercherà di fornire agli stessi preziosi spunti di riflessione su una tematica tanto vicina ad ognuno di noi con l’augurio che possano accrescere interrogativi e risposte nella prevenzione della violenze di genere.

“Si parlerà di coppie in ottica sistema, ovvero di “IO” e di “NOI” oltrepassando il pensiero logico della causa ad effetto. Si rifletterà sull’equilibrio e sulla trasformazione cui tutte le coppie tendono, cercando di commprendere meglio il funzionamento del sistema coniugale”.



Il concetto di equilibrio di una coppia è molto complesso; tiene conto di molti fattori, personali, relazionali, contestuali e può essere meglio compreso in funzione della variabile NOI più che dalla variabile IO.



Il laboratorio dell’autostima è un appuntamento mensile e gratuito in cui Noi4you crede molto oltre a quello dello sportello d’ascolto attivo ogni sabato mattina presso i locali della Scuola Enaip di Cuneo dove si possono rivolgere tutte quelle persone (uomini e donne) che hanno bisogno di un sostegno morale e materiale per conquistare la propria autonomia psicologica. fisica, sessuale ed economica.

L’appuntamento è dunque alle ore 21.00 lunedì 4 Novembre presso l’oratorio Salesiano Don Bosco di Cuneo, ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione per partecipare al laboratorio.



Chiunque potrà contattare NOI4YOU per ulteriori informazioni tramite l’utenza telefonica 3755518066 o tramite la mail noi4you.cn@gmail.com.