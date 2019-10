Presso "La Residenza" di Rodello, domani, doppio evento in ambito sanitario e socioassistenziale (VIDEOINTERVISTE)

È in calendario per domani, martedì 29 ottobre, a Rodello, presso "La Residenza" di via Roma, l’evento organizzato congiuntamente da Diocesi di Alba, Fondazione Banca d’Alba e Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo. Due le sessioni previste, una in mattinata e l’altra al pomeriggio, con un programma ricco di spunti, a partire dalla presentazione della neonata Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo, il nuovo ente istituito dalla Diocesi di Alba a supporto di tutte le iniziative diocesane nel campo della salute. Il giorno idealmente scelto per l’avvio della sua attività, per volere del vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, è l’11 febbraio, memoria della Beata Vergine di Lourdes, in cui la Chiesa celebra anche la Giornata mondiale del malato.

"Il farsi prossimo è anzitutto un movimento della comunità, che trascina con sé l’impegno di ogni singolo, ma che è testimonianza non tanto della bontà di una persona, quanto della comunione nella comunità. È l’abbraccio di un gruppo che incarna in sé gli atteggiamenti del samaritano, trasformandoli in sapere collettivo, in azioni corali, in attenzione totale. Il primo e più grande soggetto di prossimità è la comunità cristiana": nella Lettera pastorale Va' e fa' anche tu così del vescovo di Alba monsignor Marco Brunetti, intervistato da Renata Cantamessa, si intravede lo spirito alla base dell’istituzione di questa nuova fondazione, intitolata ai patroni della diocesi, santi della carità. La Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo, nasce dunque “con questi obiettivi, per cercare di dare forma ad attività socioassistenziali di attenzione al malato e alle persone fragili, in stretta collaborazione con la Pastorale della salute. È una realtà che vorremmo tutte le persone sentissero come loro, perché a servizio della gente di questo territorio”, afferma mons. Brunetti.

La Fondazione, secondo quanto recita il suo statuto, ha dunque lo scopo di “promuovere, organizzare, sostenere l’attività pastorale, con particolare riguardo al coordinamento degli interessi apostolici della Diocesi di Alba nel campo della pastorale della salute e del sostegno, dell’assistenza e della cura delle persone e in particolare del clero. Fornisce alle persone fragili, agli anziani, ai malati, ai disabili e in particolare ai sacerdoti anziani, malati e/o inabili della Diocesi di Alba tutti i mezzi necessari, o comunque utili, perché possano trascorrere dignitosamente la loro vita”.

Pertanto la Fondazione potrà essere la presenza e il riferimento della Chiesa sul territorio della diocesi per le attività socioassistenziali e sanitarie; potrà promuovere attività culturali e corsi di formazione nel campo della pastorale della salute e della bioetica.

Il vescovo ha nominato presidente della Fondazione don Valerio Pennasso; membri del Consiglio d’amministrazione – che non percepirà alcun compenso per il proprio operato – don Claudio Carena, don Angelo Conterno, il dottor Piero Bo, il dottor Giovanni Monchiero, il dottor Giovanni Fenocchio e il dottor Tino Cornaglia; revisore dei conti è l’avvocato Marco Didier.

Venendo all’evento di domani, l’appuntamento è per le ore 9, con l’avvio del convegno “Assistenza e cura tra memoria e futuro”. Ad aprire i lavori sarà don Valerio Pennasso, presidente della Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo, mentre moderatore sarà Gianmario Ricciardi. Alle 10, esauriti i saluti istituzionali (annunciati il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi), Piero Reggio parlerà de “L’impegno sociale dei sacerdoti albesi”, seguito dall’intervento di don Cesare Battaglino sui “50 anni de La Residenza: un’intuizione controcorrente”. Quindi, alle ore 11, la presentazione ufficiale della Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo: il vescovo di Alba Marco Brunetti si soffermerà su costituzione e mission dell’ente ecclesiastico. Alle 11.30, il dottor Luca Servetto per la Casa di Cura “La Residenza”, Roberta Bianco per la residenza per anziani “La Pineta” e la dottoressa Elisa Lioce per la Fondazione Banca d’Alba interverranno su “Servizio e relazioni di territorio”. Quindi, alle 12.30 la preghiera di benedizione e ringraziamento, seguita da un light lunch, e, alle 13.30, arteterapia con la visita al Museo “Dedalo Montali”.

Nel pomeriggio, infine, a partire dalle ore 14, il corso accreditato ECM per il personale sanitario (4 crediti per tutte le professioni) “Sei contento del tuo lavoro?”. Effettuata la registrazione dei partecipanti, spazio ai saluti istituzionali e, dalle 14.30, presentazione degli obiettivi del corso e patto d’aula presentati dal dottor Luca Servetto, mentre fungeranno da moderatori i dottori Mario Borsotti e Piero Prandi. Alle 15, la dottoressa Linda Sabato per “Il clima organizzativo in sanità: la ricerca di un equilibrio tra percezione individuale e funzionamento del gruppo”, mentre alle 15.45 il dottor Pietro Piumetti interverrà su “Motivare e sentirsi motivati: elementi per ottenere un ‘high performance’”. Alle 16.30, “La soddisfazione lavorativa e la qualità dell’assistenza: in armonia con l’organizzazione”, curato dal dottor Paolo Tofanini, mentre alle 17.15 avrà luogo la discussione tra esperti: “La gestione dell’équipe e dell’operatore nella relazione di aiuto”, moderata da don Domenico Bertorello, alla quale interverranno la dottoressa Rita Agosto, il dottor Marco Bertoluzzo, il dottor Marco Calgaro, l’avvocato Marco Didier e la dottoressa Maria Vittoria Oddero. Alle 18.15 la valutazione finale, per chiudere infine i lavori alle 18.30.