Rivitalizzazione sì, ma lo sferisterio rimane: quale futuro per piazza Martiri di Cuneo?

Il destino di piazza Martiri di Cuneo sarà un ampio progetto di riqualificazione dell’area, che tenga però conto del fatto che il “mondo del pallone elastico cittadino” preferirebbe conservare lo sferisterio nel luogo in cui già si trova.

È questo il sunto della discussione, tenutasi nella serata di oggi (lunedì 28 ottobre) in consiglio comunale, dell’interpellanza proposta da Luciana Toselli (Cuneo per i Beni Comuni).

Al centro, proprio le intenzioni dell’amministrazione comunale in merito alla piazza e alle strutture adiacenti in stato fatiscente, recentemente oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini e del comitato di quartiere Cuneo Centro.

“I residenti chiedono di creare nella piazza una zona verde pubblica a vantaggio di tutta la cittadinanza – ha sottolineato Toselli, che già nel 2018 aveva interpellato la Giunta sollecitando anche in merito allo spostamento dello sferisterio, previsto dal Piano Regolatore - ; il degrado generale della zona non aiuta a diminuire i casi di microcriminalità”.

Le anime della questione, quindi, sono due e sarà necessario metterle in dialogo: la necessità di riqualificare piazza Martiri e quella di trovare con la SubalCuneo una soluzione allo “stato di salute” dello sferisterio.

L’intenzione della città su tutte le proprie piazze (e quindi anche su piazza Martiri), secondo l’assessore Luca Serale, è di “renderle aree maggiormente fruibili dalla popolazione, aree di presidio riqualificate e rinnovate. Ma l’intera area deve essere considerata, non solo la piazza: si tratta di una zona centrale che merita di essere protagonista di un quadro complessivo di recupero”.

Ma in un recente incontro tra l’amministrazione comunale e la SubalCuneo, la società ha espresso il desiderio che lo sferisterio rimanga adiacente alla piazza, “a patto che la cosa non pregiudichi il generale progetto di rivitalizzazione dell’area: è necessario che i due interventi convivano” ha detto Cristina Clerico. “È chiaro e pacifico sia che l’area vada riqualificata, sia che lo sferisterio così com’è non vada più bene per nessuno. Serve pensare a cosa sia meglio per il gioco del pallone elastico”.

Fondamentale a questo punto sarà il futuro passaggio in Commissione consiliare e la definizione delle aspettative e delle necessità della città.