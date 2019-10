Uccise la moglie a Govone: il pubblico ministero chiede condanna a 18 anni di reclusione

Questa mattina, 28 ottobre, il pubblico ministero ha chiesto, al giudice del tribunale di Asti Alberto Giannone, 18 anni di reclusione per Arturo Moramarco, il macellaio di 58 anni di Canove di Govone, che aveva confessato di aver ucciso la moglie Roberta Perosino, 53 anni e di aver simulato una rapina per coprire l'omicidio, avvenuto il 26 giugno 2018 nella loro casa (leggi qui).

La richiesta pena, formulata dal pm della procura di Asti Simona Macciò, è di 16 anni per omicidio volontario, ai quali si sommano due anni per la simulazione del reato.

Questa mattina il giudice ha ascoltato le discussioni delle parti. Sono stati rivisitati tutti gli elementi contenuti nel fascicolo processuale ed è stato ricostruito il caso.

L'avvocato della difesa, Marco Calosso ha chiesto la riqualificazione del reato in omicidio colposo preterintenzionale, come si evincerebbe dalla ricostruzione dei fatti e dalle perizie. Secondo il legale sarebbe stata una tragedia, "il mio cliente non aveva intenzione di uccidere". "Ho esaminato in modo approfondito - aggiunge Calosso - ogni singolo atto, mettendo in dubbio la ricostruzione psicologica del delitto".

In aula erano presenti le sorelle della vittima, "per dare un segno" ha spiegato l'avvocato Piero Gallo che, insieme alla collega Luciana Ferroglio, è legale di parte civile di una delle sorelle della vittima. L'avvocato non aggiunge altro e attende la lettura del dispositivo del giudice tra due settimane.

Il processo, che si sta svolgendo con rito abbreviato, è stato rinviato all'11 novembre per la lettura della sentenza.

La donna sarebbe morta soffocata, al termine di una lite coniugale, a causa del vizio del gioco del coniuge. Il marito quella mattina mentì al 112, dicendo di aver trovato la moglie a terra, forse colta da malore dopo una presunta visita di ladri.