"La cura di chi si prende cura" con Granda Ama di Mondovì

L’associazione di volontariato Granda AMA (“Granda” perché in provincia di Cuneo, “Ama” è acronimo di auto mutuo aiuto), nata a Mondovì nel 2000 ha la specifica finalità di promuovere gruppi di auto mutuo aiuto per persone che incontrano particolari difficoltà nella gestione della loro vita legate soprattutto alla sfera emotiva, relazionale, intellettiva e fisica.

Tale tipologia di gruppi sono una risorsa sempre più preziosa per la protezione e la promozione della salute.

Vengono considerati infatti, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, efficaci strumenti di benessere che contribuiscono a rendere i cittadini partecipi nella gestione della stessa.

L’associazione attualmente sente la necessità di affrontare quelle tematiche che maggiormente sono percepite come preminenti nel nostro territorio.

Per questo è stata organizzata una serie di incontri gratuiti aperti a tutta la cittadinanza relative alla tematica “La cura di chi si prende cura”.

Le malattie invalidanti sono in aumento nella societá odierna sia perché l’invecchiamento della popolazione si è di molto prolungato sia perché la medicina si è di molto evoluta nelle specifiche cure di tutte quelle malattie che rendono la persona bisognosa di assistenza.

Rimane però sempre più indispensabile l’apporto dei familiari verso la persona bisognosa di assistenza, assistenza che inevitabilmente si ripercuote sulla personalità stessa di chi si prende cura.

Con questi incontri si vuole offrire riflessioni e supporti che possono permettere alla persona che assiste di vivere meglio e nello stesso tempo offrire un aiuto più efficace.

Tutti gli incontri si terranno nella sede operativa dell’Associazione Granda AMA presso il Centro Servizi per il Volontariato in via Trona 3 a Mondovì.

Per informazioni cell. 338 6538061 oppure e-mail grandaama@gmail, com





Le date e gli orari degli incontri.

Mercoledì 13 /11/2019

0re 17,30 illustrazione del programma da parte del presidente dell’Associazione Granda AMA

Ore 18: dott.ssa Elena Morsucci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dirigente medico ASL CN1

“L’impatto della malattia su malato e familiari; reazioni fisiologiche, adattative e patologiche e patologiche-disadattive”.

Ore 18.30 dott.ssa Arianna Piacenza, Psicologa e Psicoterapeuta

Approcci efficaci e inefficaci verso la persona ammalata





Mercoledì 20/11/ 2019

Ore 18: dott.ssa Arianna Piacenza, Psicologa e Psicoterapeuta.

“Strumenti per la cura di sé e dell’altro”





Mercoledì 27/11/2018

Ore 17.30: Assistenti Sociali Mirella Vallauri e Sabina Pollano –CSSM Mondoví

Legislazione vigente in materia e le strategie messe in atto nel territorio Monregalese.

Ore 18.00 Don Meo Prato, Responsabile della Commissione Diocesana per la Pastorale della salute

“La sofferenza alla luce della fede “





Mercoledì 04/12/2019

Ore 17.30: Prof. Silvio Matteo Borsarelli – Docente di Nutrizione Umana

“La Cura del caregiver nell’ alimentazione”

Ore 18.00 Conclusione da parte dell’Associazione Granda AMA