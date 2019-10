A gennaio 200 dipendenti Auchan Cuneo passeranno a Conad, i sindacati chiedono garanzie: previsti 2.000 esuberi in tutta Italia

Sarà indetto mercoledì 30 ottobre lo sciopero dei lavoratori Auchan a livello nazionale. Le segreterie nazionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs avranno un incontro al Mise per parlare del passaggio dal gruppo di grande distribuzione francese a Conad, passaggio che riguarda 18 mila lavoratori. Le parti sociali contestano le modalità con cui la società cooperativa italiana sta gestendo questa delicata transizione: dai tavoli istituzionali aperti non ci sarebbero garanzie sul piano occupazionale. Manca, secondo i sindacati, un piano industriale su come Conad intenda gestire i punti vendita: non si è parlato di sovrapposizioni con altri punti vendita Conad presenti sul territorio, di appalti e dell'affidamento ad altre cooperative. Secondo le prime stime la cessione di Auchan porterà all’esubero di 2.000 dipendenti in tutta Italia. E’ già stato completato il passaggio o è in fase di completamento per 109 punti vendita.



A Cuneo, dove è presente un solo ipermercato in via Margarita a Cuneo, sono impegnati 180 dipendenti, oltre a 20 lavoratori circa provenienti da appalti esterni (pulizie e sicurezza). Qui l'iter sarà completato il 7 gennaio: la gestione sarà presa in carico da Nuova Tirrena S.p.a., società controllata Conad. Nella stessa giornata dello sciopero nazionale sarà organizzato a Cuneo un presidio con volantinaggio davanti all’ipermercato indetto unitariamente dalle tre sigle dalle 9 alle 13.



“Conad non si è comportata in modo corretto e rispettoso” – ha dichiarato Fabio Bove della Uiltucs - “necessario scioperare, dare forza al tavolo nazionale per la prosecuzione della trattativa. Come uiltucs siamo vicino ai lavoratori e saremo presenti al presidio, chiediamo il coinvolgimento di tutti.”

Il presidio sarà anticipato domani, 29 ottobre, da un’assemblea con i dipendenti, per spiegare le ragioni dell’iniziativa sindacale.

“Necessario dare un segnale forte” – ha dichiarato Enrico Solavaggione segretario Fisascat Cisl provinciale –“Questa società ha dimostrato negli anni di non gradire le relazioni sindacali. Non si può gestire un passaggio delicato in questo modo”.