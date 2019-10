Calano gli investimenti finanziari tra i risparmiatori italiani

Gli italiani sono “affezionati” al contante e preferiscono gestire i loro risparmi tenendoli depositati in un normale conto corrente: è questo il quadro che è emerso dal 2° Rapporto Aipb-Censis, il quale è stato pubblicato negli scorsi giorni.

Calo per i prodotti finanziari statali

Da questo report sono emersi diversi aspetti e uno dei più interessanti corrisponde appunto al calo degli investimenti in prodotti finanziari, in particolar modo per quel che riguarda i prodotti finanziari di tipo statale.

Facendo riferimento al 2018, infatti, il 2° Rapporto Aipb-Censis ha fatto emergere che nell’arco dell’ultimo decennio i cittadini italiani hanno ridotto del -6,9% i loro investimenti a livello di obbligazioni e del -12,4% per quel che riguarda le azioni.

Se da un lato, dunque, queste forme di investimento diminuiscono, dall’altro si registra un aumento dei depositi nei conti correnti, nonché nei libretti postali, i quali sono degli strumenti analoghi.

Prima di analizzare questo trend in modo critico è utile sottolineare che vi è una differenza consistente tra il classico conto corrente (o libretto postale) e i prodotti finanziari.

Conti correnti e libretti postali

Il conto corrente è infatti un sistema di deposito del denaro assolutamente sicuro: questa soluzione non prevede alcun tipo di rischio ed è interessante sottolineare che il cosiddetto Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi tutela i correntisti anche laddove dovesse verificarsi il fallimento dell’istituto bancario.

Quest’aspetto è davvero importante e rappresenta davvero una grossa garanzia per il cliente, ed è utile sottolineare che la tutela “di base” che questo fondo è in grado di offrire copre un massimale di 100.000 euro per singolo correntista.

Il principale “contro” legato ai depositi nei conti correnti è rappresentato dal fatto che essi, proprio come i libretti postali, sono pressoché infruttiferi, anzi è necessario riconoscere, in molti casi, anche l’imposta di bollo.

Cosa sono gli investimenti finanziari

Gli investimenti finanziari al contrario sono delle soluzioni che assicurano un interesse e che riescono quindi a far fruttare la liquidità depositata.

Il mondo degli investimenti finanziari è vastissimo, di conseguenza si può far riferimento a tantissime diverse opzioni; tutte queste soluzioni, ad ogni modo, sono con capitale a rischio, di conseguenza la liquidità destinata a queste forme di investimento non è coperta dalle tutele che contraddistinguono i conti correnti.

Esistono, ovviamente, prodotti più o meno rischiosi, e l’investitore può scegliere liberamente quelli più in linea con le proprie opportunità; nella grande maggioranza dei casi ad un maggior livello di rischio corrisponde una maggiore remuneratività, ma questa ovviamente non è una regola ferrea.

Le possibili ragioni di questo trend

Possiam chiederci dunque per quale motivo si stia verificando, negli ultimi tempi, un certo scetticismo nei confronti degli investimenti finanziari, scetticismo che tocca soprattutto i prodotti finanziari statali.

Da questo punto di vista il problema principale sembra essere quello per cui molti cittadini, in particolar modo coloro che detengono capitali importanti, considerano l’Italia un paese poco sicuro dal punto di vista della stabilità finanziaria.

Allo stesso modo potrebbero aver influito su questo trend i recenti episodi di cronaca finanziaria, ovvero i crack di alcuni istituti bancari che hanno implicato la perdita dei risparmi da parte clienti che, più o meno consapevolmente, avevano eseguito dei veri e propri investimenti rischiosi con i propri soldi.

L’importanza di un’analisi tecnica ed obiettiva

Nel mondo dell’economia e della finanza, tuttavia, l’emotività dovrebbe lasciare il tempo che trova: nel valutare un investimento si dovrebbe essere sempre obiettivi e soprattutto si dovrebbe analizzare ogni singola opportunità in maniera scrupolosa.