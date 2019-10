Confcommercio della provincia di Cuneo e l’Ascom di Carrù: identità di vedute per il futuro del terziario carruccese

Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo, accompagnato dal Segretario generale Marco Manfrinato, ha incontrato mercoledì scorso il nuovo consiglio direttivo “in rosa” dell’Ascom di Carrù guidato dalla neo-eletta Emanuela Zara.

Si è trattato di un momento molto cordiale, come affermato dai presenti, nel quale sono stati esaminati gli argomenti di interesse tra l’Ascom territoriale e l’organismo provinciale che raggruppa le dieci Associazioni Commercianti che compongono Confcommercio della provincia di Cuneo.

Un ringraziamento particolare e doveroso è stato rivolto a Giuseppe Cravero, titolare del Ristorante Il Vascello d’Oro, presidente storico, che per più mandati ha accompagnato l’evoluzione e la crescita dell’Ascom.

“Si è trattato – afferma Emanuela Zara, la neo presidente - di un incontro molto positivo, dal quale sono emerse le linee guida per l’attività comune tra i nostri uffici di Via Zavatteri e la segreteria e presidenza provinciali”.

“Sono molto soddisfatto – interviene Luca Chiapella, presidente Confcommercio della provincia di Cuneo - della scelta “al femminile” fatta dagli associati della zona di Carrù e ringrazio l’uscente Giuseppe Cravero per la strada tracciata; si tratta di una novità sicuramente regionale se non addirittura nazionale”.

“I problemi della zona di Carrù – conclude Chiapella - sono specifici dell’area che si affaccia sulle Langhe, ma le risorse sono consistenti, sia come commercio di vicinato, che come ristorazione e ricettività, che come servizi alla persona ed alle imprese. Faremo sicuramente un buon lavoro”.