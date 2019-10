Deflanil gel: a cosa serve e quando si usa - ottobre

Una corretta circolazione rappresenta un aspetto importante per la salute e il benessere. Spesso lo stress o la fatica eccessivi possono provocare problemi da questo punto di vista: in casi del genere è possibile ricorrere a rimedi naturali oppure a farmaci che non necessitano della prescrizione medica, come ad esempio il Deflanil gel. Vediamo di seguito quali sono le principali caratteristiche di questo prodotto.

Le caratteristiche del Deflanil

Il Deflanil è un flebotonico; si presenta sotto forma di gel (una confezione contiene un tubetto da 75 ml o da 125 ml). Esso si dimostra particolarmente efficace per la riattivazione locale della circolazione, grazie alle varie sostanze che lo compongono. In particolare, si tratta di sostanze naturale, vitamine e principi quali Quercetina, Esperidina, Escina, Vitis vinifera, acido folico, Vitamina C e Vitamina E. Ciascun elemento conferisce al gel una caratteristica specifica.

Le vitamine C ed E sortiscono principalmente un effetto antiossidante (così come la Bromelina ricavata dall’ananas), che protegge le cellula dai danni provocati dai radicali liberi; la Quercitina, invece, assieme all’Esperidina, rafforza i capillari e, di conseguenza, migliora la circolazione del flusso sanguigno. La presenza dell’Escina è particolarmente utile per le gambe gonfie, in quanto riduce l’accumulo di liquidi e, per tanto, è in grado di assicurare un sollievo rapido rispetto al gonfiore degli arti inferiori.

Grazie all’acido folico contenuto al suo interno, il Deflanil si dimostra efficace attivamente anche contro l’eventuale accumulo di omocisteina, un amminoacido che, se presente in concentrazioni elevate nei vasi sanguigni viene considerato un fattore di rischio cardiovascolare.

Utilizzo e posologia: modalità e frequenza di applicazione

Il Deflanil gel rientra nei SOP, ossia i farmaci acquistabili senza obbligo di prescrizione medica; ciò vuol dire che non è necessario avere la ricetta del proprio medico curante per acquistarlo. Questo tipo di farmaco può essere reperito sia presso le tradizionali farmacie sia tramite gli store come Doc Peter, che rientrano nella definizione di ‘farmacia digitale‘. Pur essendo una realtà piuttosto recente, le e-pharmacy sono sottoposte a regole ben precise: in Italia possono vendere solo farmaci da banco e solo se sono collegate ad una farmacia fisica identificata da una partita IVA e registrata sul sito del Ministero della Salute. In aggiunta, il portale deve essere contrassegnato dal bollino verde del dicastero, ad indicare il possesso dell’autorizzazione necessaria.

Per quanto riguarda la posologia e le modalità di utilizzo, il Deflanil va applicato localmente su tutta la gamma. Con il gel bisogna massaggiare delicatamente tutta la parte interessata, iniziando dal basso (cioè la caviglia) e risalendo lungo la gamba. L’unica avvertenza è quello di applicare il gel sulla cute sana, evitando il contatto con ferite aperte o non completamente rimarginate.

Il trattamento può essere ripetuto più volte al giorno, salvo diverso consiglio da parte del medico curante e può essere interrotto quando il paziente registra un significativo miglioramento della propria condizione

Il gel viene assorbito completamente, non unge e non macchia (infatti può essere utilizzato anche da chi indossa calze elastiche). Il Deflanil non presenta particolari controindicazioni: non si registrano effetti collaterali in caso di dosaggio eccessivo – benché non esista un vero e proprio dosaggio consigliato – né particolari controindicazioni se non la possibilità di reazioni da parte di soggetti ipersensibili ai principi ed alle sostanze presenti nel gel (come molti altri prodotti dello stesso tipo, va tenuto lontano dagli occhi e dalla portata dei bambini). Per le donne in gravidanza o allattamento è consigliabile chiedere il consulto di un medico, benché il gel non pare possa sortire effetti nocivi.

Affinché non si alteri e perda le proprie prerogative farmacochimiche, il prodotto va conservato in luogo fresco, ad una temperatura non superiore i 25°.