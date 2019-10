FAI Cuneo a Cernobbio: nuove priorità per l’Autotrasporto

Soddisfatti per la 2 giorni al Forum Internazionale dell’Autotrasporto a cui hanno partecipato Alberto Giaccardi, Segretario Generale e Mario Mairone Presidente Fai Cuneo.



Il Presidente Paolo Uggè — presso Villa d'Este (Cernobbio) ha riaffermato le sue proposte per il trasporto e la logistica; in primo piano le accise sul gasolio, il transito al Brennero e la concorrenza dell'Est.



Lo scenario economico di riferimento è il primo panel di Forum Conftrasporto moderato da Nicola Saldutti con Emiliano Brancaccio, Michele Boldrin e Stefano Messina Assoarmatori. Ha aperto la sessione di lavoro Laura Agea Sottosegretario di Stato Dipartimento Politiche Europee The European House-Ambrosetti.



Nella seconda giornata di lavori, si è parlato di:

- trasporto e sostenibilità

- industria e logistica

- porti e automazione



Ha suscitato molto interesse l’intervento del Presidente Paolo Uggè "Oggi un camion euro 6 tenuto conto della percorrenza media, paga un eccesso di imposte ambientali pari a circa 7.900 euro l'anno, versando il triplo di ciò che dovrebbe sull'inquinamento prodotto".



Il Predidente FAI Cuneo Mario Mairone “Abbiamo capito che ci sono oltre 100 miliardi di euro già stanziati e disponibili ma, a quanto pare, non vengono aperti i cantieri. Ci sorge spontanea la seguente domanda: «Perché non si mette in moto questa macchina? Potremmo avere strade migliori e infrastrutture e viaggiare veloci ed essere competitivi in un mondo sempre più globalizzato»”



L’attenta analisi del Segretario Provinciale Alberto Giaccardi ci ricorda che «l'attualità ci riporta alla necessità di scelte economiche, politiche e ambientali di programmazione di lungo periodo. I dati mostrano che siamo davanti ad un possibile rallentamento degli indicatori economici ma per effetto del ruolo della logistica nelle nostre abitudini e nei nostri stili di vita, i trasporti crescono. Il servizio che rende disponibili beni e prestazioni comode e celeri come comprano oggi i clienti finali si chiama logistica ed un ruolo centrale lo ha l'autotrasporto. La questione ambientale potrebbe diventare una occasione per sostenere una attività produttiva così strategica come l'autotrasporto con scelte stimolanti anche dal punto di vista fiscale. Anche di questi temi si darà trattazione nella nostra prossima assemblea del 1 dicembre 2019»